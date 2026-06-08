قصف ونسف منازل في خانيونس واستهداف للنازحين بغزة

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ242، حيث شنت قوات الجيش غارات وقصفا مدفعيا استهدف مناطق متفرقة في خانيونس وشرق مدينة غزة، ما أسفر عن إصابات في صفوف النازحين وتضرر مواقع سكنية ومراكز إيواء.

يواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ242 على التوالي، خرق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وإصابات في صفوف النازحين، إضافة إلى تدمير منازل ومنشآت سكنية.

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وشهدت الساعات الأولى من فجر الإثنين، خروقات جديدة لما يعرف بـ"هدنة غزة"، حيث تخللها إطلاق نار وقصف جوي ومدفعي، إلى جانب نسف منازل واستهداف مراكز إيواء وخيام للنازحين.

وأفاد الدفاع المدني بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية في محيط مدينة أصداء بمواصي خانيونس.

كما أوضح أن طائرة مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة استهدفت المنطقة ذاتها شمال غربي خانيونس جنوبي القطاع.

وفي السياق نفسه، أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل دخانية في محيط دوار بني سهيلا شرق خان يونس، تزامنًا مع قصف مدفعي وإطلاق قنابل إنارة في المناطق الشرقية من المدينة. كما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها باتجاه شرق مدينة غزة.

وكان يوم الأحد قد شهد استشهاد عشرة فلسطينيين، بينهم صياد وفتاة، في 7 خروقات إسرائيلية للتهدئة تركزت في جنوب القطاع.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغت حصيلة الضحايا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 نحو 951 شهيدا و2,984 إصابة.

كما أشارت إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,961 شهيدا و173,092 إصابة.