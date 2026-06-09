حماس تعلن إحراز تقدم في مباحثات القاهرة بشأن استكمال اتفاق غزة

أفادت حركة حماس بتحقيق تطور في المحادثات الجارية بالعاصمة المصرية، مشيرة إلى إعداد رؤية مشتركة مع الفصائل الفلسطينية بشأن المقترحات المطروحة من الوسطاء.

أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، تحقيق تقدم في مباحثات القاهرة خلال الأيام الماضية بشأن تنفيذ بنود خطة إنهاء الحرب.

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وأفاد النونو بأن وفد حماس والقوى الوطنية أعدّوا صياغة مشتركة للرد على بنود خارطة الطريق، التي قُدمت للحركة من الوسطاء لاستكمال تطبيق خطة ترامب لإنهاء الحرب.

وأضاف أن النقاش والمداولات لا تزال مستمرة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وبيّن أن هذه المداولات تشمل جميع القضايا المتبقية في المرحلة الأولى من الاتفاق، وتثبيت الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وتسريع دخول اللجنة الإدارية الوطنية وتسلّمها مهمّاتها كافة في القطاع، وتكثيف إدخال المساعدات وبدء الإغاثة والاعمار، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع.

وذكر أن وفد قيادة حماس برئاسة خليل الحية أجرى سلسلة من اللقاءات المكثفة في القاهرة، تضمنت لقاءات مع رئيس الوزراء القطري ووزيري المخابرات المصرية والتركية.

وأشار إلى أن الوفد عقد العديد من اللقاءات مع الوسطاء والقوى والفصائل الوطنية المشاركة في المفاوضات، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات تحظى بقبول الأطراف المعنية واستكمال تنفيذ الاتفاق.