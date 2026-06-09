8 شهداء و34 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

أفادت مصادر ميدانية بتعرض مناطق شرقي خانيونس لإطلاق نار من آليات عسكرية، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات مسيرة في أجواء مدينة غزة، إضافة إلى قصف مدفعي طال أطراف بيت لاهيا شمالا.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، وصول مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 8 شهداء، بينهم شهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى 34 إصابة مختلفة.

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وأوضحت الوزارة، في بيان أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى اللحظة.

وأضافت أن إجمالي الحصيلة منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 978 شهيدا و3,097 مصابا، إضافة إلى 782 حالة انتشال.

وبينت الوزارة كذلك أن الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 ، بلغت 72,988 شهيد و173,020 مصابا.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ243 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة التي تم التوصل إليها في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بوساطة عربية ورعاية أميركية، في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ونفذت القوات الإسرائيلية قصفا مدفعيا وعمليات إطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل استمرار خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد الدفاع المدني بإطلاق نار من آليات الاحتلال باتجاه المناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوب القطاع، بالتزامن مع تحليق منخفض لطائرات مسيرة إسرائيلية في أجواء غرب مدينة غزة.

كما أشار إلى أن قصفا مدفعيا استهدف شمال شرقي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة تطال عدة مناطق في القطاع.