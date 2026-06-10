الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية يظهر للمرة الأولى منذ اعتقاله بحالة قاسية: عالجتُ الأطفال والضعفاء

أجّلت محكمة إسرائيلية البتّ باعتقال طبيب الأطفال حسام أبو صفية، الذي ظهر بجلسة محاكمته فاقدا للوزن وعليه علامات تقدم بالسنّ ناتجة عن تعذيب وتنكيل، وعزل انفرادي واجههما بالسجن عقب اعتقاله تعسفيا من مستشفى بغزة.

أجلّت المحكمة الإسرائيلية العليا، الأربعاء، البتّ في اعتقال الطبيب الفلسطيني، المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، د. حسام أبو صفية، في خطوة تعكس استمرار التعسف والانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله، فيما ظهر الطبيب الذي اعتُقل من مشفى بقطاع غزة، بحالة تشير إلى التنكيل والتعذيب اللتين تعرّض لهما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك بحسب ما أكّد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، في بيان، أشار من خلاله إلى أن أبو صفية، "ظهر للمرة الأولى منذ اعتقاله خلال جلسة محاكمته، حيث بدا عليه علامات واضحة للتعب والإرهاق والتقدم في السن، إضافة إلى تغيرات كبيرة على هيئته تشير إلى تدهور حالته الصحية".

حالة الهزال ظاهرة على الطبيب الأسير

وخلال الجلسة قال الدكتور أبو صفية الذي شارك فيها عبر الإنترنت: "أنا طبيب أطفال، أقدم الخدمة والرعاية الطبية للمرضى والمصابين، والضعفاء في القطاع".

وأضاف الطبيب: "أنا قمت بعملي وفقًا للقانون الدولي، ووفقًا للمعايير الإنسانية، اعتقالي هو اعتقال ظالم وتعسفي، وأنا أطالب المحكمة بالإفراج عني بشكل فوري".

هذا ما قاله الطبيب الفلسطيني، المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، د. حسام أبو صفية، في ظهوره الأول بقاعة المحكمة منذ اعتقاله:



"أنا طبيب أطفال أقدم الرعاية الطبية للمرضى والمصابين والضعفاء في القطاع. أنا قمت بعملي وفقًا للقانون الدولي ووفقًا للمعايير الإنسانية. اعتقالي هو اعتقال… pic.twitter.com/BiLpfhn6mW — موقع عرب 48 (@arab48website) June 10, 2026

وأوضح البيان أن الطبيب الأسير "يقبع في عزل انفرادي في سجن نفحة، ويعاني من سوء المعاملة، والتنكيل المتواصل".

وقالت مديرة المركز للدفاع عن الأسرى، لينا الطويل، إن اعتقال الدكتور أبو صفية "غير قانوني، وقد تم أثناء وجوده على رأس عمله أمام ناظر العالم أجمع، في محاكم صورية تذكرنا بمحاكم التفتيش والفاشية في أقسى صورها".

وأكدت أن "ما يتعرض له الدكتور أبو صفية من تنكيل متواصل يهدف إلى كسر إرادته والنيل من صموده بعد إصراره على أداء رسالته الإنسانية والقيمية في خدمة المرضى والجرحى خلال حرب الإبادة على قطاع غزة".

الطبيب أبو صفية قبل الأسر

وأشارت إلى أن "نحو عشرة آلاف أسير فلسطيني يتعرضون لمعاملة مهينة مماثلة داخل السجون الإسرائيلية، بينهم نحو ثلاثون طبيبًا، وعشرات الكوادر العاملة في الحقل الصحي، ويواجه هؤلاء التضييق المستمر على ظروف اعتقالهم، والحرمان من أبسط مقومات الرعاية الصحية".

وأضافت أن الدكتور "أبو صفية أمضى نحو 530 يومًا في الاعتقال منذ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ولا يزال لم يتم الكشف عن سبب اعتقاله، إذ تظل ملفات الاعتقال سرية بحسب النيابة العسكرية".

وطالبت الطويل، "المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري لضمان سلامة الدكتور أبوصفية، وحقه في الرعاية الطبية، وإطلاق سراحه فورًا، ووقف كافة أشكال الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية".