هجمات إسرائيلية متواصلة تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

يشهد قطاع غزة استمرارا للتوتر الميداني رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مع تسجيل خروقات متكررة وعمليات عسكرية متواصلة، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية ويعمّق الأزمة في مختلف مناطق القطاع.

يواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ244 على التوالي، وسط استمرار العمليات العسكرية التي تشمل القصف ونسف المنازل والمنشآت المدنية ومراكز الإيواء وخيام النازحين.

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وأفادت مصادر ميدانية بوقوع خمسة خروقات جديدة فجر الأربعاء، تزامنا مع استهداف مناطق متفرقة داخل القطاع. كما أُصيب نازحان في مخيمي المغازي والنصيرات وسط غزة، جراء إطلاق نار من القوات الإسرائيلية، بحسب ما أعلن الدفاع المدني.

وفي شمال القطاع ووسطه، تواصلت العمليات العسكرية، حيث نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات لمنازل في المناطق الشرقية من مدينة غزة، فيما أطلقت الآليات العسكرية النار غرب بيت لاهيا، بالتوازي مع قصف مدفعي استهدف مناطق شمال القطاع وشرقه، بما في ذلك أطراف دير البلح.

ووفق معطيات صادرة عن المكتب الحكومي في غزة، فقد سجل 3201 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ما أسفر عن استشهاد 985 فلسطينيا وإصابة 3097 آخرين، إضافة إلى اعتقال 83 شخصاً خلال تلك الفترة.

وأشار المكتب إلى أن حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,988 شهيدا و173,205 مصابين، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.