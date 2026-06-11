الإفراج عن القيادي في حماس حسن يوسف بعد 3 أعوام بالاعتقال الإداري

أطلقت إسرائيل سراح القيادي في حركة حماس، حسن يوسف، بعد أن اعتقلته إداريا في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 مع بدء الحرب على غزة، وأكدت عائلته خبر الإفراج.

أكدت عائلة القيادي في حركة حماس، حسن يوسف، الإفراج عنه بعد نحو ثلاثة أعوام قضاها رهن الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية، الخميس.

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وأكد الابن أويس يوسف الإفراج عن والده، "قرب مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية". وقال إن والده سينقل إلى مستشفى في رام الله حيث يسكن لإجراء فحوص طبية.

شغل حسن يوسف (71 عاما) أكثر من مرة منصب الناطق باسم الحركة في الضفة الغربية، وشارك في لقاءات مع القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية ممثلا عن حركة حماس.

وكان من بين قادة الحركة الذين أبعدتهم إسرائيل إلى مرج الزهور على الحدود اللبنانية عام 1992، وأمضى هناك عاما كاملا.

واعتقلته إسرائيل في ما يسمى الاعتقال الإداري، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وسبق أن اعتقلت إسرائيل يوسف عدة مرات، وأفرجت عنه آخر مرة في تموز/ يوليو 2020، بعد 16 شهرا قضاها رهن الاعتقال الإداري أيضا.