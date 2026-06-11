72,991 شهيدا و173,219 مصابا منذ بدء الحرب على غزة

يشهد قطاع غزة استمراراً للتصعيد العسكري رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تتواصل العمليات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، خصوصاً جنوبه، وسط قصف واعتداءات متكررة.

يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الـ245 على التوالي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيّز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بوساطة عربية ودولية، في ظل استمرار الغارات والقصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، وسقوط المزيد من الضحايا الفلسطينيين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 72,991 شهيدا و173,219 مصابا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما بلغت حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار 981 شهيدا و3,111 مصابا، إلى جانب انتشال 783 جثمانا من مناطق مختلفة في القطاع.

وشهد قطاع غزة منذ فجر اليوم سلسلة غارات واستهدافات إسرائيلية، تركزت بشكل خاص في محافظة خانيونس جنوبي القطاع، حيث ترافقت العمليات العسكرية مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية ونسف منازل، إضافة إلى استهداف خيام تؤوي نازحين ومراكز إيواء.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار باتجاه قوارب الصيادين قبالة سواحل خانيونس، فيما تعرضت المناطق الشرقية للمدينة لقصف وإطلاق نار متكرر. وفي مدينة غزة استهدف القصف المدفعي وإطلاق النار المناطق الشرقية، بينما طالت الغارات مخيم جباليا شمالي القطاع، ونفذت المروحيات العسكرية إطلاق نار مكثفا باتجاه مناطق في وسط غزة.

وتؤكد الجهات الفلسطينية أن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار باتت شبه يومية، في وقت يتواصل فيه تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، مع استمرار العمليات العسكرية ومنع وصول المساعدات بشكل كافٍ، ما يفاقم معاناة السكان ويحول دون تحقيق استقرار فعلي رغم سريان التهدئة منذ ثمانية أشهر.

تغطية خاصة: