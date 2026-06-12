غارات ونسف منازل: مصابون بقصف مدرسة نازحين بجباليا وتدمير مربعات سكنية

أصيب خمسة فلسطينيين بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة نازحين بمخيم جباليا، وسط إطلاق نار من مسيّرات بحي التفاح، وتدمير منازل بمخيمي المغازي ودير البلح، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة لمبانٍ سكنية شرقي مدينة خانيونس.

أصيب 5 أشخاص، الجمعة، إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم جباليا، فيما يواصل الجيش القصف ونسف منازل، شرقي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف، نقلت 5 مصابين إثر سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على مدرسة "أبو حسين" التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا.

وفي مدينة غزة، أطلقت مسيّرات إسرائيلية النار بكثافة، وألقت قنابل متفجرة في محيط مفترق السنافور بحي التفاح شمال شرقي المدينة.

وفي وسط القطاع، دمرت غارات إسرائيلية منزلين لعائلتي العايدي والخميسي في مخيم المغازي، بعد إنذارات بإخلاء المربعين السكنيين، اللذين يقعان فيهما.

وأفاد أهال بأن القصف أدى إلى تدمير المنزلين بالكامل، وإلحاق أضرار واسعة بعشرات المنازل المجاورة، ما تسبب بنزوح عشرات الأسَر.

كما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية أرضا مجاورة لمنزل في مدينة دير البلح، ما ألحق أضرارا جسيمة بالمنازل المحيطة، من دون تسجيل قتلى أو إصابات، بحسب مصادر طبية.

وفي خانيونس جنوبي القطاع، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليتي نسف لمنازل ومنشآت مدنية في المناطق الشرقية للمدينة، سُمع دويهما في مناطق واسعة من القطاع.

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