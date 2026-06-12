"حماس": تحريك إسرائيل "الخط الأصفر" في غزة يهدف لتفجير المفاوضات

أكدت حركة حماس أن تحريك الجيش الإسرائيلي "الخط الأصفر" الفاصل نحو الغرب وتوسيع سيطرته بغزة، يهدف إلى تفجير مفاوضات تثبيت وقف النار بالقاهرة، مشيرة إلى أن الخطوة انتهاك فاضح، يترجم تهديدات نتنياهو السابقة بالاستحواذ على 70% من مساحة القطاع.

طفلة من غزة تحمل رضيعا في ظلّ الحرّ وانعدام المأوى (Getty Images)

أكدت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، أن مواصلة الجيش الإسرائيلي تحريك "الخط الأصفر" باتجاه الغرب داخل قطاع غزة، والتوسع بالسيطرة على الأرض، تهدف إلى "تفجير مسار المفاوضات وإفشال الجهود المبذولة"، لتثبيت وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحركة، حازم قاسم، بالتزامن مع مباحثات تُعقد في العاصمة المصرية القاهرة، بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء، لبحث القضايا العالقة المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب شهود عيان، أزاح الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي، وحتى الجمعة، كتل الخط الأصفر باتجاه الغرب لمسافة تُقدر بنحو 300 متر في عدة مناطق من قطاع غزة، لا سيما في حي التفاح، شرقي مدينة غزة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال قاسم إن إزاحة الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر باتجاه الغرب بمدينة غزة، وما رافقها من عمليات قصف وتهجير، تمثل "انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وذكر أن هذه الخطوة تكشف "عجز الدول الضامنة ومجلس السلام" عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية، مشددا على أنها تمثل ترجمة لتهديدات إسرائيلية سابقة بزيادة مساحة السيطرة داخل قطاع غزة.

ويُقصد بـ"الخط الأصفر"، خط الفصل الذي انسحب إليه الجيش الإسرائيلي ضمن ترتيبات المرحلة الأولى من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب على غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إلا أن تل أبيب لم تلتزم بها.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، قتل الجيش الإسرائيلي وأصاب مئات الأهالي، بدعوى محاولتهم اجتياز هذا الخط.

وفي 15 أيار/ مايو الماضي، أقرّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، باحتلال جيشه 60% من مساحة قطاع غزة، كاشفا عن نية حكومته توسيع المساحة إلى 70 بالمئة.