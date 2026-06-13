غزة: قصف متواصل وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية

تصعيد إسرائيلي متواصل بقصف وغارات في وقت تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية في عموم قطاع غزة بعدما تسببت الحرب في شلل واسع طال مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية.

جددت آليات الإحتلال إطلاق نيرانها إتجاه مناطق شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، صباح اليوم السبت، بالتزامن مع تحليق منخفض لمسيراته في أجواء مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

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تقارير محلية أفادت، الجمعة، بإصابة 5 أشخاص بقصف مدفعي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم جباليا، وبأن طواقم الإسعاف، نقلت المصابين الـ 5 إثر سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على مدرسة "أبو حسين" في المخيم.

وفي وسط القطاع، دمرت غارات إسرائيلية، الجمعة، منزلين لعائلتي العايدي والخميسي في مخيم المغازي، بعد إنذارات بإخلاء مربعين سكنيين.

يأتي ذلك، في وقت تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية في عموم قطاع غزة، بعدما تسببت الحرب في شلل واسع طال مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية، وأدت إلى فقدان أعداد كبيرة من السكان مصادر دخلهم وفرص عملهم، فيما أصبحت الأولوية بالنسبة لمعظم الأهالي مرتبطة بتأمين الغذاء والسكن والاحتياجات الأساسية.

ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن بدء مسار التعافي يتطلب البدء الفعلي بمرحلة الإغاثة المنظمة عبر فتح المعابر بالكامل وإدخال السلع والمستلزمات الضرورية، وإزالة القيود التي تعيق الحركة التجارية، إضافة إلى معالجة الاختلالات التي برزت في الأسواق خلال فترة الحرب.

كما يشدد الخبراء على أهمية إطلاق برامج تشغيل مؤقتة تستهدف العاطلين عن العمل، بما يسهم في توفير دخل للأسر المتضررة ويخفف تدريجيا من حدة البطالة والفقر، تمهيدا لتهيئة الظروف اللازمة لإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي.

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