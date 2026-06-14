شهداء ومصابون جراء غارات وعمليات نسف منازل في غزة

يتواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة رغم سريان اتفاق التهدئة، مع استمرار الخروقات الميدانية التي تشمل القصف والنسف وعمليات إطلاق النار، ما يفاقم الخسائر البشرية ويزيد من تعقيد المشهد الإنساني في القطاع.

استشهد 3 نازحين، بينهم طفل، فجر الأحد، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

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يواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ248 على التوالي، عملياته العسكرية في قطاع غزة، في ظل استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، عبر القصف الجوي والمدفعي، وإطلاق النار، وعمليات نسف للمنازل واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء.

وشهدت الساعات الأولى من فجر الأحد تسجيل ستة خروقات جديدة للاتفاق، أسفرت عن استشهاد شاب وطفل وإصابة نازح آخر، إثر إطلاق نار إسرائيلي قرب دوار بني سهيلا شرق خانيونس، جنوب القطاع.

كما أعلن صباح الأحد عن استشهاد محمد رمزي أبو حصيرة (39 عاما)، متأثرا بجراحه الخطيرة التي أُصيب بها أمس السبت عند مفترق السرايا وسط مدينة غزة.

وفي تطورات ميدانية أخرى، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران رشاشاتها وقنابل إنارة في عرض بحر مدينة غزة، بالتزامن مع قصف بحري مماثل في بحر خان يونس جنوب القطاع.

كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف واسعة طالت مبانٍ ومنشآت سكنية في مناطق متفرقة، بينها محيط تل الزعتر في جباليا شمال القطاع، والمناطق الشرقية لحي التفاح في مدينة غزة، إلى جانب إطلاق نار مكثف على مدينة بيت لاهيا شمال غرب القطاع.

ويستمر الجيش الإسرائيلي في خرق اتفاق التهدئة المبرم في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بوساطة عربية وأميركية في شرم الشيخ، وذلك بعد أكثر من عامين على بدء الحرب.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 983 مواطنا استشهدوا منذ بدء سريان التهدئة، فيما أصيب 3122 آخرون نتيجة استمرار الخروقات، مشيرة إلى أن الحصيلة التراكمية منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,993 شهيدا و173,230 مصابا، بينهم حالات خطيرة وخطيرة جدا.