شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي وسط غزة

تزامن ذلك مع استمرار عمليات القصف الجوي والبحري والنسف الميداني للمنازل، إلى جانب تحليق مكثف للطائرات المسيّرة وتوسع في نطاقات السيطرة الميدانية، وسط استمرار التوترات والخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.

استشهد طفل وسيدة فلسطينيان، وأصيب ثلاثة آخرون، فجر الإثنين، جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من وسط قطاع غزة، في ظل استمرار ما وصف بالخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

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وأفاد الدفاع المدني بأن طفلا استشهد بعد وصوله إلى مستشفى شهداء الأقصى، برفقة والده المصاب، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما واحتجازهما في منطقة وادي السلقا جنوب شرقي دير البلح.

وفي حادثة أخرى، أكدت مصادر طبية ومحلية استشهاد سيدة وإصابة عدد من النازحين، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف محيط مسجد عبد الرحمن بن عوف غرب منطقة الزوايدة، وسط القطاع، حيث كان يتواجد عدد من النازحين.

كما شنت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانا كثيفة باتجاه شاطئ مدينة غزة تزامنا مع إطلاق قنابل إنارة، في وقت نفذت فيه القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمنازل في المناطق الشرقية من القطاع.

وفي خانيونس، تواصلت عمليات إطلاق النار والقصف المدفعي، مع رصد تحليق مكثف ومنخفض للطائرات المسيرة، إلى جانب توسع ميداني في ما يُعرف بالمنطقة العازلة غرب المدينة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ249 على التوالي، والذي كان قد وقع في أكتوبر/تشرين الأول 2025 بوساطة عربية وأميركية، فيما سجلت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 إلى عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء.