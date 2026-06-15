غزة: 3269 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال 245 يوما

أكدت تقارير فلسطينية أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة ما زال يتعرض لانتهاكات واسعة من جانب الاحتلال، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار سقوط الضحايا.

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3269 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه قبل 245 يوما، ما أسفر عن استشهاد 992 فلسطينيا وإصابة 3138 آخرين، إلى جانب تسجيل 95 حالة اعتقال.

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وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال تواصل التلاعب ببنود إدخال المساعدات، إذ سمحت بدخول 52,740 شاحنة فقط من أصل 147,000 شاحنة كان من المفترض دخولها إلى القطاع، بنسبة التزام لم تتجاوز 36%، ما فاقم الأوضاع المعيشية وأزمة الحصار.

وفي ما يتعلق بحركة السفر عبر معبر رفح، أشار التقرير إلى السماح بمغادرة 6,845 مسافرا فقط من أصل 19,600، بنسبة التزام بلغت 35%، ما أدى إلى تفاقم معاناة المرضى والعالقين.

وأدان المكتب ما وصفه بسياسة الاستهداف الممنهج للمدنيين، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الإنساني في القطاع، ومطالبا الوسطاء والجهات الدولية بالتحرك العاجل لإلزامه بتنفيذ بنود الاتفاق ووقف الانتهاكات المتواصلة.