خياط في خانيونس يحوّل الأقمشة المستعملة إلى فساتين تبعث الأمل

نجح الشاب أمير الرنتيسي في تحويل الأقمشة والفساتين القديمة المنتشلة من بين الأنقاض إلى أزياء جديدة للمناسبات، مانحا الأطفال والعائلات لحظات من الفرح رغم ظروف الحرب. وبمساعدة عائلته وابتكارات بسيطة، يقدّمون جميعا نموذجا للصمود والإبداع في مواجهة الأزمات.

طفلة ترتدي فستانا أبيض لحفل زفاف، في مخيطة أمير الرنتيسي ووالدته نسرين في خانيونس (Getty Images)

في محل للخياطة في خانيونس في قطاع غزة، تدور طفلة حول نفسها بفستان أبيض معدّ لمناسبة خاصة، فتنتفخ طبقات الفستان الرقيقة المصنوعة من التول حولها.

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ويصعب التخمين عند رؤية الفستان الأنيق أنه حيك من أقمشة وفساتين قديمة، انتُشلت من تحت أنقاض مئات آلاف المنازل المدمّرة بسبب الحرب في قطاع غزة.

نسرين الرنتيسي تعدّل فستانا لطفلة في خانيونس (Getty Images)

وذاع صيت الخياط أمير الرنتيسي (24 عاما) في خانيونس جنوبي القطاع، منذ أن بدأ صنع فساتين أنيقة للمناسبات الخاصة للفتيات والنساء، من خلال إعادة تدوير الأقمشة المستعملة والفساتين القديمة.

ويروي الشاب لوكالة "فرانس برس"، "أذهب إلى مدينة غزة للحصول على الأقمشة، آخذها من أماكن مدمّرة، أحيانا تكون ممزّقة من الشظايا أو احترقت أجزاء منها".

ويتابع "أعيد تدوير الفساتين القديمة، وأحصل على قطع قماش من كل شيء نجده، ثم نصنع منها فساتين".

محل الخياط أمير الرنتيسي في خانيونس (Getty Images)

وخارج المحل، يعرض الرنتيسي تصاميمه الملوّنة المصنوعة من أقمشة الحرير والساتان والتول على دمى عرض مصنوعة من قضبان حديدية، ويعرض في الجهة المقابلة مجموعة من الفساتين الطويلة الأنيقة على كتل إسمنتية.

فساتين عرائس يعرضها محل الخياط أمير الرنتيسي (Getty Images)

تمنح الألوان الزاهية للفساتين شيئا من الأمل وسط مشهد الدمار الهائل في المدينة التي تتكدّس فيها أكوام من الركام. ويقدّر وزن الركام في كل القطاع بأكثر من 61,5 مليون طن، أي ما يساوي وزن برج إيفل في باريس ستة آلاف مرة.

فرح رغم المعاناة

تتراكم فساتين قديمة على طاولة بجوار جدار منهار، في انتظار أن تُمنح حياة جديدة باختيارها ملابس احتفالية، فيما تقوم نسرين، وهي والدة أمير، بمساعدته في فرز الأقمشة الملونة واختيار المواد المناسبة للتصميم المقبل.

وفي زاوية أخرى، يأخذ مساعد خياط مقاسات طفلة صغيرة قبل أن ينهمك بقص القماش بدقة، لتحويله إلى فستان جديد.

وتشرح نسرين التحديات التي يواجهونها للاستمرار في العمل، قائلة "نعاني كثيرا من انقطاع الكهرباء. أحيانا، تكون لدينا طلبات أو أعمال لا نستطيع إكمالها".

وابتكر أمير الرنتيسي طريقة للتغلّب على هذه المشكلة؛ عبر ربط ماكينة الخياطة بدواسة دراجة هوائية قديمة لتوليد الطاقة كحل بديل، يتيح له مواصلة العمل في أثناء انقطاع التيار الكهربائي المتكرّر في القطاع.

وتقول والدته "الأمر صعب، نقوم بالخياطة يدويا في كثير من الأحيان، كما أن أسعار المستلزمات ارتفعت بقدر كبير".

ويوضح الرنتيسي قائلا "بَكَرة الخيط الأسود هذه لم تعد متوفرة، وحتى إن وُجدت، فقد كان سعرها سابقا 7 شواكل، الآن أصبحت بخمسين شيكلا".

ويأتي الارتفاع الشديد في الأسعار بسبب الحصار الإسرائيلي المشدّد على القطاع، مخالفة بذلك الاتفاق الذي يوجبها بالسماح بإدخال المواد الإغاثية، فيما تبقى المساعدات التي تدخل القطاع غير كافية، وفق المنظمات الإنسانية، رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر.

ويقدّم الرنتيسي نموذجا على قدرة سكان القطاع على التكيّف و الابتكار، وصناعة لحظات من الفرح والاحتفال رغم قسوة الحرب.