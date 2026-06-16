الصحة بغزة: 997 شهيدا منذ "الهدنة" وحصيلة العدوان تتجاوز 73 ألفا

تتواصل في قطاع غزة الانتهاكات الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار القصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا خلال الأيام الأخيرة، في ظل تصاعد العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء و8 مصابين، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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وأوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا منذ بدء خروقات وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغت 997 شهيدا و3,152 إصابة، إضافة إلى انتشال 784 جثمانا.

وأضافت أن الحصيلة التراكمية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73,008 شهداء و173,260 مصابًا.

تواصل القوات الإسرائيلية، لليوم الـ250 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة، والذي تم توقيعه بوساطة عربية وأمريكية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وشهد يوم الثلاثاء سلسلة من الهجمات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، شملت غارات جوية وقصفا بريا وبحريا، إضافة إلى قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف.

وفي جنوب القطاع، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار شرقي مدينة خانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي وتحليق منخفض للطائرات المسيرة فوق المدينة.

كما أطلقت هذه الآليات قنابل دخانية ونيرانا كثيفة قرب شارع صلاح الدين، عند دوار بني سهيلا شرقي خانيونس.

وفي مدينة غزة، أفيد بتحليق منخفض للطائرات المروحية الإسرائيلية في الأجواء الغربية والشرقية من المدينة، ما تسبب بحالة من التوتر في المنطقة.

كما استهدفت القوات الإسرائيلية مناطق قرب جسر وادي غزة شمال مخيم البريج وسط القطاع، حيث أطلقت الآليات العسكرية النار في محيط المنطقة.

وتشير التقارير إلى استمرار هذه الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول الماضي، مع تصاعد عمليات القصف والتدمير في عدة مناطق من قطاع غزة.