شهيدان ومصابون بقصف مسيّرة بمواصي خانيونس

وزارة الصحة في غزة تفيد بارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى 73,016 شهيدا و173,265 مصابا، وتحذر من وقف العمل بملف التحويلات الطبية في ظل استمرار القيود المفروضة على سفر المرضى للعلاج خارج القطاع.

استشهد شخصان وأُصيب آخران، جرّاء غارة من مسيّرة إسرائيلية، على منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء.

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وارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 73,016 شهيدا و173,265 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين و5 مصابين، فيما أضيف إلى الحصيلة التراكمية 6 شهداء توفوا متأثرين بجراحهم بعد استكمال بياناتهم.

وأضافت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الشوارع، في وقت تواصل فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني مواجهة صعوبات تحول دون الوصول إلى ضحايا عالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وذكرت أن حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 1005 شهداء و3157 مصابا، إضافة إلى انتشال 784 جثمانا من مناطق مختلفة في القطاع.

وعلى صلة، حذرت وزارة الصحة في غزة من أنها قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات قد تصل إلى وقف العمل بملف التحويلات الطبية، ما لم تجرِ الاستجابة لمطالبها بزيادة أعداد المرضى المسموح لهم بمغادرة القطاع للعلاج وتخفيف القيود والإجراءات المفروضة على سفرهم.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الكشوفات الطبية التي أُرسلت عبر منظمة الصحة العالمية منذ شباط/ فبراير 2026 بلغ 36 كشفا تضم نحو 3 آلاف مريض ما زالوا بانتظار الموافقات والتنسيقات اللازمة للسفر وتلقي العلاج.

وأضافت أن الموافقات لا تصدر وفق ترتيب إرسال الكشوفات، الأمر الذي يطيل فترات الانتظار ويزيد من معاناة المرضى، مشيرة إلى أنها ستبدأ بنشر أرقام وتواريخ الكشوفات التي لم تتلق أي رد بشأنها حتى الآن.

وأكدت الوزارة التزامها بـ"الشفافية الكاملة" واستعدادها لتزويد الجهات الرسمية والحقوقية والرقابية والصحافية بالمعلومات المتعلقة بعمل لجنة التحويلات الطبية وآليات اتخاذ القرارات فيها، كما شددت على أنها لا تمانع نشر أسماء المرضى المنتظرين للموافقات، لكنها تمتنع عن ذلك حفاظا على خصوصيتهم وحقوقهم.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إسرائيل إلى التراجع عن خطتها الرامية إلى بسط السيطرة على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، معتبرا أن هذه السياسة تترك الفلسطينيين في نحو 30% فقط من أراضي القطاع.

وقال السيسي خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع إن توسيع ما يعرف بـ"الخط الأصفر" داخل غزة يجب أن يتوقف فورا، كما دعا إلى عدم السماح بضم الضفة الغربية، مؤكدا أنه "لا بديل عن التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".