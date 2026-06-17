غزة: استمرار قيود الاحتلال و3 آلاف مريض ينتظرون السفر للعلاج في الخارج منذ شباط

أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها قد تضطر إلى وقف العمل بملف التحويلات الطبية في ظل استمرار القيود والتعقيدات المفروضة على سفر المرضى، وأشارت إلى أنها أرسلت منذ شباط/ فبراير 36 كشفا تضم 3 آلاف حالة بحاجة للسفر والعلاج.

قالت وزارة الصحة في غزة اليوم، الأربعاء، إنها قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات قد تصل إلى وقف العمل بملف التحويلات الطبية إلى حين الاستجابة للمطالب العادلة بزيادة أعداد المرضى المسموح لهم بالمغادرة للعلاج وتخفيف الإجراءات المفروضة عليهم في ظل استمرار القيود والتعقيدات المفروضة على سفر المرضى؛ بحسب ما جاء في بيان لها.

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وذكرت "سنقوم تباعا بنشر أرقام وتواريخ الكشوفات الخاصة بالمرضى الذين تم إرسال ملفاتهم عبر منظمة الصحة العالمية للحصول على الموافقات والتنسيقات الأمنية، ولم يرد بشأنها أي رد حتى الآن".

وأشارت وزارة الصحة في القطاع، إلى أن إجمالي الكشوفات المرسلة منذ شباط/ فبراير 2026، بلغ 36 كشفا تضم 3 آلاف حالة بانتظار الموافقات اللازمة للسفر والعلاج.

وأوضحت، أن "الموافقات لا ترد وفق ترتيب إرسال الكشوفات، ما يؤدي إلى إطالة فترات الانتظار وزيادة معاناة المرضى".

وأكدت وزارة الصحة في غزة، التزامها بالشفافية بالكاملة واستعدادها لتزويد أي جهة رسمية أو حقوقية أو رقابية أو صحافية، حكومية كانت أو غير حكومية، بما يلزم من معلومات للاطلاع على آليات عمل لجنة التحويلات الطبية والتحقق من نزاهة الإجراءات المتبعة.

كما أكدت أنه لا مانع لديها من نشر أسماء المرضى الذين لا يزالون بانتظار الموافقات والتنسيقات الأمنية، إلا أنها تمتنع عن ذلك حفاظا على خصوصيتهم وحقوقهم؛ وفق ما جاء في بيانها.