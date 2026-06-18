ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73,018 والإصابات إلى 173,273 منذ بدء الحرب

تواصلت في قطاع غزة، الانتهاكات الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تنفيذ قوات الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبانٍ وإطلاق نار في عدد من المناطق، إلى جانب تحركات عسكرية في خانيونس ومناطق ساحلية في وسط القطاع.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدين و8 إصابات جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

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وأوضحت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر، ارتفع عدد الشهداء إلى 1,007 شهداء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 3,165 إصابة، إضافة إلى تسجيل 784 حالة انتشال من تحت الأنقاض.

كما أشارت إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73,018 شهيدا و173,273 إصابة، في ظل استمرار تداعيات الحرب على القطاع.

وشهد قطاع غزة، الخميس، تصعيدا ميدانيا جديدا تمثل في تنفيذ قوات الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمنازل وإطلاق نار في مناطق متفرقة واستهداف لخيام النازحين ومراكز الإيواء، إلى جانب استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر ميدانية بإطلاق نار مكثف من آليات الجيش الإسرائيلي شرقي خانيونس، بالتزامن مع عملية نسف واسعة في المنطقة، فيما استهدفت الزوارق الحربية شاطئ بحر الزوايدة وسط القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية على شارع الرشيد في منطقة مواصي خانيونس، في ظل استمرار التوتر الميداني وتكرار الخروقات في مختلف مناطق القطاع.