الاحتلال يقتل عريسا ينتظر زفافه ورئيس جمعية خيرية في غزة

في حلقة جديدة من سلسلة خرق إسرائيل لاتفاق وقف الإطلاق في غزة، قتلت اليوم 3 فلسطينيين بقصف استهدف سيارة مدنية، واستُشهد في الحادثة عبد الجواد أبو اللبن خلال توزيعه دعوات إلى حفل زفافه في مدينة غزة.

السيارة التي استهدفها الاحتلال بصاروخ في مدينة غزة، اليوم الخميس (Getty Images)

قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين، بينهم عريس كان يستعد لزفافه، ومدير مؤسسة "حمامة السلام" الخيرية، وأصاب آخرين اليوم، الخميس، بقصف نفذته مسيّرة استهدف مركبة مدنية وسط مدينة غزة.

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وأفاد شهود عيان بأن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخا باتجاه مركبة في أثناء عبورها مفترق أبو خضرة، الواقع بين مفترق السرايا ومنتزه البلدية وسط مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها.

وعقب الاستهداف، أفاد مصدر طبي بوصول جثامين 3 شهداء وعدد من المصابين لمستشفى السرايا الميداني، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتبيّن لاحقا أن من بين القتلى الشاب عبد الجواد أبو اللبن، الذي كان يستعد لإقامة حفل زفافه بعد أسبوع، لكنّه استُشهد خلال توزيعه دعوات الفرح في مدينة غزة، وفق ما أفاد به أقاربه.

قريبات أحد شهداء استهداف السيارة المدنية (Getty Images)

كما تبين أن القصف أودى بحياة مدير مؤسسة "حمامة السلام" الخيرية، طارق أبو سيف، بحسب مصادر محلية.

ويقع موقع الاستهداف في واحدة من أكثر مناطق مدينة غزة اكتظاظا بالسكان والنازحين، وفق شهود عيان.

صلاة الجنازة على أحد شهداء استهداف السيارة المدنية (Getty Images)

وأضاف الشهود أن القصف وقع على بعد أمتار من مستشفى السرايا الميداني، ما أثار حالة من الهلع بين المواطنين في المنطقة.

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