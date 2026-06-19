غزة: إصابات بقصف في خانيونس مع استمرار تصعيد الاحتلال لخروقاته

يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة، إذ وقعت إصابات جراء قصف في منطقة المواصي بخانيونس فيما استهدفت مناطق أخرى بقصف مدفعي ونيران الآليات.

أصيب عدد من الأشخاص مساء، الجمعة، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، مع استمرار تصعيد وخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الهش.

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كما أفادت مصادر صحافية في القطاع بوقوع خروقات أخرى، بضمنها إطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال جنوبي مدينة خانيونس، وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط القطاع، وقصف مدفعي استهدف شرقي خانيونس.

وأفاد مصدر طبي وشهود عيان، بأن شابا فلسطينيا أُصيب برصاص الاحتلال قرب دوار بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس، في منطقة تقع خارج نطاق سيطرة وانتشار الجيش وفق الاتفاق.

وفي حدث منفصل، قالت مصادر إن آليات الجيش أطلقت نيرانها باتجاه عدة مناطق شرقي خانيونس تزامنا مع إطلاق البحرية الإسرائيلية نيرانها غربي المدينة.

ووصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الهدنة الهشة المتفق عليها في غزة بين حماس وإسرائيل بأنها "وهم قاتل" للأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى استشهاد 265 طفلا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وقال المتحدث باسم "يونيسف" جيمس إلدر في تصريحات أدلى بها من العاصمة الأردنية عمّان وعُرضت أثناء مؤتمر صحافي في جنيف "لأشهر طويلة جدا، أُخبر العالم أجمع بوجود وقف لإطلاق النار في غزة. إلا أن هذا الوقف المزعوم أصبح بالنسبة للأطفال الفلسطينيين وهما قاسيا وقاتلا".

وأضاف "منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قُتل 265 طفلا فلسطينيا في أنحاء غزة"، واصفا هذا الرقم بأنه "عبثي" و"مفجع"، ومعتبرا أن ذلك يقوّض "مصداقية" وقف إطلاق النار. ولفت إلدر إلى أن معظم هؤلاء الأطفال الـ265 استشهدوا "على يد القوات الإسرائيلية".

ومنذ سريان الاتفاق وحتى الخميس، قتلت إسرائيل ضمن خروقاتها المتواصلة 1007 فلسطينيين وأصابت 3165 آخرين.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتواصلت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد عن 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.