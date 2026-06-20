غزة: شهداء وجرحى بغارات للاحتلال وسط جهود لدفع المرحلة الثانية

ارتفاع عدد الشهداء المسجلين منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر2025 إلى أكثر من 1005 شهداء، وإصابة 3165 آخرين باستهدافات وخروقات يومية للاحتلال.

يستمر تصعيد دولة الاحتلال وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، وتتواصل الغارات المتفرقة بعموم قطاع غزة، بما في ذلك مراكز إيواء وخيام للنازحين ومنازل ومنشآت عامة.

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ليل الجمعة - السبت، بحسب تقارير محلية، استشهد 5 فلسطينيين، بينهم امرأتان وطفل، وأصيب عدد آخر.

أربعة أشخاص استشهدوا إثر قصف لشقة سكنية في شارع الثلاثيني بمدينة غزة، فيما استشهد شخص آخر وأصيب عدد من الأهالي، بينهم أطفال، جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وتزامن ذلك مع سلسلة خروقات ميدانية أخرى، شملت إطلاق نار وقصفا مدفعيا في مناطق عدة من القطاع، بحسب مصادر محلية وصحافية.

سياسيا، شهد الأسبوعان الماضيان جولات مكثفة من الوساطة المصرية والقطرية والتركية مع الفصائل الفلسطينية وحركة "حماس" والمبعوث السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، بهدف التوصل إلى اختراق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية.

وفي السياق، تتحدث تقارير ذات صلة، من ضمنها إسرائيلية، نقلا عن "مسؤول في مجلس السلام" بقطاع غزة، عن "بدء وصول عناصر من قوة الاستقرار الدولية" في إطار التحضيرات لتنفيذ "خطة السلام الشاملة" التي طرحها الرئيس الأميركي، والشروع بإنشاء مركز دعم لوجستي في الجانب الإسرائيلي من معبر "كرم أبو سالم"، تمهيدا لنشر قوات دولية داخل القطاع.

وبحسب هذه التقارير المتداولة، وصل إلى إسرائيل، في المرحلة الأولى، ضباط من كوسوفو والمغرب وكازاخستان وألبانيا، فيما تجري اتصالات مع دول أخرى.

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