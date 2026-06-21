صحة غزة: 9 شهداء و41 إصابة خلال 24 ساعة

استمرار القصف الجوي والمدفعي وعمليات استهداف لمناطق مدنية، إلى جانب إطلاق نار من الآليات العسكرية وتحليق مكثف للطيران الحربي والمسير في أجواء القطاع، خاصة في مناطق شمال وشرق غزة وخانيونس.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحدن وصول 9 شهداء جدد و41 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأوضحت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ارتفع إجمالي الشهداء إلى 1,021 شهيدا، والإصابات إلى 3,249 إصابة، إلى جانب 784 حالة انتشال.

وأضافت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على القطاع بلغت 73,032 شهيدا و173,357 إصابة، في ظل استمرار تداعيات الحرب على السكان والمنظومة الصحية.

وتستمر التطورات الميدانية في قطاع غزة في ظل الحديث عن خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث أفادت مصادر محلية باستمرار عمليات القصف الجوي والمدفعي، إضافة إلى عمليات نسف لمنازل ومنشآت سكنية، واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء في مناطق متفرقة من القطاع.

تشير المعطيات الميدانية إلى استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في القطاع لليوم الـ256 على التوالي، وسط استمرار التوترات والتطورات العسكرية في عدة مناطق.

وفي السياق الميداني، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأحد، نيرانها بشكل مكثف شمال شرقي مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، كما سُجل إطلاق نار مماثل من الدبابات الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع.

كما شهدت أجواء مدينة خانيونس تحليقا لطائرات مسيرة إسرائيلية، في وقت استمر فيه التحليق المكثف للطيران الحربي في أجواء قطاع غزة وعلى ارتفاعات منخفضة.

وعلى صعيد التطورات الأخيرة، أفيد بأن السبت شهد تسجيل 13 خرقا لاتفاق الهدنة، أسفرت عن سقوط 11 شهيدا، من بينهم صحفي يعمل في قناة الجزيرة مباشر وطفلتان وامرأتان، إضافة إلى إصابة عشرات النازحين.