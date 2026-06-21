غزة: موظفون مفصولون من "أونروا" يحتجون للمطالبة بإعادتهم إلى العمل

نظّم عشرات الموظفين المفصولين من وكالة "أونروا" وقفة احتجاجية في مدينة غزة للمطالبة بإلغاء قرار إنهاء خدماتهم وإعادتهم إلى أعمالهم، وأكدوا أن قرارات الفصل استندت إلى ادعاءات إسرائيلية غير مثبتة بوجود علاقة بينهم وبين حركة حماس

طالب موظفون مفصولون من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، الوكالة الأممية بالتراجع عن قراراها وإعادتهم إلى وظائفهم، اليوم الأحد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء ذلك خلال وقفة نظمها الموظفون المفصولون أمام مقر "أونروا" في مدينة غزة.

وذلك بعدما اتخذ المفوض العام للأونروا بالإنابة، كريستيان سوندرز، قرارا بإنهاء خدمات 70 موظفا من موظفي الوكالة الأممية بغزة في وفي 11 حزيران/ يونيو الجاري، استنادا إلى ما وصفه بـ"تقييم لسلامة وأمن عمليات ’أونروا’ في غزة".

وقال المتحدث باسم الموظفين المفصولين، محمد العويني، إن الوقفة تمثل "الخطوة الأولى" في سلسلة تحركات احتجاجية، مؤكدا أن الموظفين "لن يغادروا الميدان ولن يساوموا حتى يعود آخر موظف إلى عمله".

وأضاف أن قرارات الفصل استندت إلى "ادعاءات باطلة وغير مدعومة بأي أدلة"، مشيرا إلى أن رسالة مفوض "أونروا" التي أُبلغوا بها تضمنت إشارة إلى أن الإجراء جاء بناء على "ادعاءات" وليس على أدلة مثبتة.

وتابع قائلا "عملنا في هذه المؤسسة بإخلاص والتزام كامل بالقوانين ومبادئ النزاهة والحيادية والشفافية، وخلال الحرب واصلنا أداء واجبنا تحت القصف وفي ظل الأوبئة، لكننا وجدنا أنفسنا في الشارع بسبب ادعاءات لا أساس لها".

وأشار العويني إلى أن قرار الفصل فاقم معاناة الموظفين وأسرهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، قائلا إن "هذا القرار بمثابة حكم بالإعدام علينا وعلى عائلاتنا، خاصة أن كثيرا منا فقد منزله أو يعيش نازحا ولا يملك أي مصدر دخل آخر".

ودعا المتحدث باسم الموظفين المفصولين الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل العاجل، والضغط من أجل التراجع عن القرار.

من جانبه، قال الموظف المفصول محمد عياش إنه كان يتوقع أن يقضي بقية سنوات خدمته داخل "أونروا"، قبل أن يفاجأ بقرار فصله.

وأضاف في حديث مع وكالة الأناضول، "ليس لنا بعد الله أي معيل سوى هذه الوظيفة، والأوضاع في غزة صعبة جدا، ولا نعرف كيف سنؤمن احتياجات أسرنا في ظل غياب أي مصدر رزق آخر".

وناشد عياش المفوض العام للأونروا والدول المانحة بالتراجع عن القرار، قائلا "نعيش حالة من القلق والخوف، ولا ننام الليل من شدة الوجع والتفكير في مستقبل أسرنا".

وبحسب بيان نشرته "أونروا" عبر موقعها الإلكتروني، فإنها طالبت مرارا من السلطات الإسرائيلية تقديم معلومات وأدلة تدعم الادعاءات الموجهة ضد موظفين محددين من موظفيها في غزة، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى تاريخ البيان.

وقالت الوكالة "لا يُعدّ فصل الموظفين جزءا من إجراءات تأديبية، ولا يُشكّل بأي حال من الأحوال إقرارا بصحة الادعاءات الموجهة ضدهم"، مدعية أن "القرار اتخذ بما يخدم مصلحة الوكالة، وفقا لما ينص عليه الإطار القانوني ل’أونروا’".

وتدعي إسرائيل أن "أونروا" قدمت عبر موظفين فيها دعما لحركة حماس، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة أن "أونروا" ملتزمة بالحياد.

ووفق موقع قناة "i24news"، فإن هذه الخطوة تأتي بعدما أحالت هيئة الرقابة التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من 100 موظف حالي وسابق في وكالة "أونروا"، للنظر في إمكانية إيقافهم عن العمل أو منعهم من العمل بسبب مشاركتهم المزعومة في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أو انتمائهم إلى حركة حماس.

وأشارت القناة إلى أن مكتب المفتش العام التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قال في وقت سابق من هذا الشهر إن الحالات شملت مديري مدارس "أونروا"، والمعلمين، وأفراد الأمن، والمستشارين، والطاقم الطبي، وأنه من المتوقع ورود إحالات إضافية.

وتأسست "أونروا" عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

وتواجه الوكالة ضغوطا متزايدة في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا، ودمارا واسعا في البنية التحتية، وسط تقديرات أممية بأن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى نحو 70 مليار دولار.