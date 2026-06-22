شهداء وجرحى بإطلاق نار وقصف شرقي غزة وخانيونس

تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تسجيل عمليات إطلاق نار وقصف في المناطق الشرقية لمدينتي غزة وخانيونس، إلى جانب تصعيد ميداني أسفر عن سقوط شهداء وجرحى واعتقالات في صفوف النازحين.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة لليوم الـ257 على التوالي، رغم توقيعه بوساطة عربية وأمريكية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية.

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أوعلن الدفاع المدني في غزة عن ارتقاء شهيدين على الأقل وإصابة عدد من الأشخاص، إثر استهداف إسرائيلي بعدة غارات لمركبة من نوع جيب “توسان” في حي الرمال، بالقرب من مول الرحاب وسط مدينة غزة.

وشهدت الساعات الأولى من فجر الإثنين تسجيل أربعة انتهاكات جديدة لاتفاق التهدئة، تمثلت في عمليات إطلاق نار كثيف في المناطق الشرقية لمدينتي غزة وخانيونس.

كما أطلقت مروحيات إسرائيلية النار في محيط شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قيام الآليات العسكرية بإطلاق النار باتجاه المناطق الشرقية للمدينة.

وفي السياق ذاته، أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إنارة في أجواء حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما استهدفت نيران مكثفة من الآليات العسكرية مناطق شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وكان يوم الأحد قد شهد تصعيدا مماثلا، أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، إضافة إلى اعتقال 7 نازحين من عائلة بربخ قرب دوار أبو حميد شرقي خانيونس، ضمن 12 خرقًا لاتفاق التهدئة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,032 شهيدا و173,357 إصابة.

كما أوضحت أن إجمالي الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ 1,021 شهيدا، إلى جانب 3,249 إصابة، و784 حالة انتشال جثمان.