73,039 شهيدا و173,388 إصابة حصيلة الحرب على غزة

أدت الانتهاكات المتكررة إلى سقوط شهداء وإصابات، في وقت تشير فيه بيانات وزارة الصحة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا بصفوف النازحين منذ بدء العدوان واستمرار تسجيل خسائر بشرية منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، وصول 4 شهداء و20 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، موضحة أن من بين الشهداء اثنين جدد، وشهيدا متأثرا بجراحه، إضافة إلى شهيد جرى انتشال جثمانه.

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وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ارتفع إلى 1,027 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 3,280، إلى جانب انتشال 785 شهيدا.

وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73,039 شهيدا و173,388 إصابة، مؤكدة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

إلى ذلك، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ257 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات، أبرزها عمليات نسف منازل ومنشآت سكنية واستهداف مناطق مدنية.

وشهدت الساعات الأولى من فجر الثلاثاء 4 خروقات جديدة للهدنة، تمثلت في تفجير منازل شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وإطلاق نار من الآليات العسكرية باتجاه المناطق الشرقية للمدينة، إلى جانب قصف بحري وتحركات عسكرية متصاعدة.

كما أطلقت دبابات الجيش الإسرائيلي قنابل إنارة شمال غربي مدينة غزة، في حين استهدفت الزوارق الحربية ساحل مدينة رفح بإطلاق نار وقذائف، بالتزامن مع تحليق منخفض لطائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر" في أجواء القطاع، ما أثار حالة من الخوف بين النازحين.

وتستمر هذه الانتهاكات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع بوساطة عربية وأمريكية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية، وسط استمرار تسجيل خروقات شبه يومية.

وفي سياق متصل، كانت القوات الإسرائيلية قد ارتكبت، الإثنين، 7 انتهاكات إضافية للتهدئة، أسفرت عن سقوط 4 شهداء وإصابات بين النازحين في مناطق متفرقة من القطاع.