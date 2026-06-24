غزة: قصف ونسف وتوغل محدود

يتواصل التصعيد الميداني في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار عمليات القصف والتوغل المحدود ونسف المباني في مناطق متفرقة، ما يعكس هشاشة الهدنة وتنامي الخروقات على الأرض، في ظل تدهور متواصل للأوضاع الإنسانية.

واصلت قوات الجيش الإسرائيلي، منذ فجر الأربعاء، تنفيذ خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شملت توغلًا بريا محدودا، وإطلاق نار، وقصفا مدفعيا، إلى جانب عمليات نسف وتفجير لمنازل ومنشآت سكنية، واستهداف خيام نازحين ومراكز إيواء.

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وفي التفاصيل، فجّرت القوات الإسرائيلية روبوتا مفخخا شرق مدينة غزة، تزامنًا مع عمليات نسف طالت عددًا من المنازل في المناطق الشرقية، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية تلك المناطق بالقصف، وأطلقت الزوارق الحربية نيران رشاشاتها باتجاه ساحل المدينة.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار جنوب مدينة خانيونس، بينما توغلت آليات عسكرية بشكل محدود فجرًا في منطقة العطاطرة شمال غربي قطاع غزة، بالتوازي مع عمليات إطلاق نار وتجريف نفذتها الجرافات العسكرية، وحصار لخيام النازحين في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار لليوم الـ258 على التوالي، رغم توقيعه بوساطة عربية وأميركية في 10 تشرين الأول 2025 بمدينة شرم الشيخ، وسط تصاعد التوتر الميداني في مختلف مناطق القطاع.

وكانت خروقات الثلاثاء قد أسفرت عن سقوط شهيدين وعدد من الجرحى نتيجة قصف جوي ومدفعي استهدف مناطق متفرقة، بينها خيام للنازحين في شمال وجنوب القطاع.

ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر2023 إلى 73,039 شهيدًا و173,388 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 نحو 1,027 شهيدا، إضافة إلى 3,280 إصابة و785 حالة انتشال.