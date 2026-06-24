هيئات إعادة إعمار غزة تجتمع في قبرص الأسبوع المقبل

أعلنت الحكومة القبرصية عن اجتماع يُعقد الأسبوع المقبل في قبرص يجمع "مجلس السلام" واللجنة الإدارية التكنوقراطية، لبحث آليات انتقالها وبدء مهامها في إدارة وإعادة إعمار قطاع غزة، رغم استمرار الرفض الإسرائيلي لدخول أعضاء اللجنة.

يجتمع ممثّلو الهيئات المكلّفة بإعادة إعمار قطاع غزة، وإدارته ما بعد الحرب، في قبرص الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت نيقوسيا ومسؤول في "مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء.

وقال عضو في اللجنة الإدارية التكنوقراطية المكلّفة بتولّي إدارة القطاع، إن لجنته التي لا يزال دخولها إلى غزة معطّلا، ستحضر أيضا الاجتماع.

وذكر الناطق باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، أن الاجتماع سيُعقد يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبلَين.

من جهته، لفت مسؤول في "مجلس السلام" إلى أن الأخير "يعقد اجتماعاته بانتظام"، وأن "الاجتماع المزمع عقْده في قبرص لن يكون مختلفا".

وأضاف أن المجلس "يعمل بنشاط على إعداد إجراءات لدفع جهود إعادة الإعمار، وتحسين إدارة القطاع لمصلحة سكان غزة".

وبحسب العضو في اللجنة، فإن اجتماع قبرص سيناقش "انتقال اللجنة إلى غزة وبدء عملها".

وأُنشئ "مجلس السلام" في كانون الثاني/ يناير، في إطار مقترح أميركي أثمر اتفاقا لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومن أهدافه نقل إدارة القطاع من حركة حماس إلى اللجنة الإدارية التكنوقراطية التي لا تزال إسرائيل ترفض دخولها إلى القطاع لمباشرة مهام عملها.