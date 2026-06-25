حماس: الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة بالحصار والتجويع والقتل ضد الأطفال والمدنيين

قالت حركة حماس في بيان لها عصر، الخميس، إن "شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لا يزال يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة، تتفاقم يوما بعد يوم بفعل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال عبر القتل الممنهج والحصار والتدمير، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، وتنصل واضح من التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار".

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وأضافت "إن ما يعيشه شعبنا الفلسطيني اليوم من تفشي الجوع والفقر، وانهيار المنظومة الصحية، وتدمير مرافق المياه والصرف الصحي، وتفاقم الأوضاع البيئية والمعيشية، وتعطل العملية التعليمية، وازدياد معاناة الأطفال والنساء وكبار السن، يؤكد مواصلة الاحتلال استخدام التجويع والحرمان والتدمير الممنهج أدوات لاستكمال عدوانه بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة".

وأشارت حماس إلى أنه "ورغم الجهود التي تبذلها المؤسسات الإنسانية والإغاثية، فإن حجم المساعدات التي تصل إلى القطاع ما زال محدودًا ودون الحد الأدنى من الاحتياجات الفعلية، في ظل القيود التي يفرضها الاحتلال على إدخالها وتوزيعها، واستمرار استهدافه لكل مقومات الحياة، بما يجعل الاستجابة الإنسانية عاجزة عن احتواء حجم الكارثة".

وأكدت أن "استمرار إدخال كميات محدودة من المساعدات لا يمكن أن يشكل بديلا عن وقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل، إذ أن أصل الكارثة هو الاحتلال وسياساته الإجرامية، وليس قصور العمل الإغاثي أو الإنساني".

وحملت حماس، الاحتلال (الإسرائيلي) والإدارة الأميركية الداعمة له، المسؤولية الكاملة عن تفاقم هذه المأساة الإنسانية، كما دانت "كل المحاولات التي تستهدف تعطيل جهود الإغاثة أو العبث بالأمن المجتمعي وخدمة أجندات الاحتلال، بما يزيد من معاناة شعبنا الفلسطيني المحاصر".

ودعت الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة، ورفع الحصار بشكل كامل، وفتح جميع المعابر، وضمان التدفق الحر والآمن للمساعدات الإنسانية، والشروع الفوري في إعادة إعمار ما دمّره الاحتلال.

وختمت حماس بيانها، "إن إنقاذ قطاع غزة لن يتحقق بالمواقف والبيانات وحدها، وإنما بإجراءات عملية تُنهي العدوان والحصار، وتمكّن شعبنا من العيش بحرية وكرامة على أرضه، وتضع حدًا لهذه الجريمة المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني وبحق الإنسانية".