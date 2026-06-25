شهداء ومصابون بقصف ونسف منازل في قطاع غزة

يتواصل التصعيد الميداني في قطاع غزة مع استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط عمليات قصف ونسف طالت مناطق سكنية وخيام نازحين في عدة محاور، بالتزامن مع سقوط شهداء وجرحى، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ259 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، عبر عمليات عسكرية متواصلة تشمل نسف منازل ومنشآت سكنية، وقصفا مدفعيا وجويا، إضافة إلى استهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء في مناطق متفرقة من القطاع.

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وفي أحدث التطورات، سجلت، صباح الخميس، 8 خروقات جديدة للهدنة، تركزت في المناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة ذاتها.

وفي شمال القطاع، أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي خارج المناطق التي يسيطر عليها عسكريا في بلدة بيت لاهيا.

كما أُعلن لاحقا عن استشهاد الشاب عبد الرحمن زيادة متأثرا بجراحه التي أُصيب بها جراء قصف سابق استهدف خيمة نازحين داخل مدرسة ابن سينا غرب مدينة غزة.

وكان يوم الأربعاء قد شهد استشهاد فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة سبعة آخرين، نتيجة 9 خروقات للهدنة، شملت قصفًا جويًا استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي بخانيونس.

كما تواصلت العمليات العسكرية في جنوب القطاع، حيث استهدف قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع تحليق منخفض لطائرات استطلاع ومسيرات في أجواء المدينة، وإطلاق نار من الزوارق الحربية في بحرها.

وفي مدينة غزة، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمبان سكنية في المناطق الشرقية، ترافقت مع إطلاق نار من الآليات العسكرية في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بوساطة عربية وأميركية في تشرين الأول/أكتوبر 2025، بينما تشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,041 شهيدا و173,402 إصابة، إضافة إلى أكثر من ألف شهيد منذ بدء سريان الهدنة.