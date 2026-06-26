غزة: شهيدان بقصف ببيت لاهيا واستهداف مركبة في مخيم المغازي

استشهد شخصان بقصف في بيت لاهيا ومخيم المغازي. سياسيًا، أعلنت حماس توجه وفد فصائلي إلى القاهرة، لتسليم الرد حول مقاربات جديدة تهدف لتطبيق كامل لوقف إطلاق النار، واستكمال آليات المرحلتين الأولى والثانية.

استشهد شخصان أحدهما جرّاء استهداف مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي، منطقة مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، اليوم الجمعة، بينما الآخر من جراء استهداف مركبة في مخيم المغازي وسط القطاع، بالإضافة إلى وقوع العديد من الإصابات.

وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، إن وفدا من الحركة، والفصائل الفلسطينية، سيزور القاهرة، خلال الأيام المقبلة، لتسليم الردّ، بشأن المقاربات الجديدة المتعلقة بوقف إطلاق النار بغزة.

وأشار إلى أن "الاتصالات مستمرة للوصول لمقاربات لتطبيق كامل لوقف النار وما تبقى من المرحلة الأولى وآليات المرحلة الثانية".

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