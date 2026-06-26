مستوطنون يحرقون 10 دونمات مزروعة بأشجار زيتون

هاجم عشرات المستوطنين قرية برقا شرق رام الله وأحرقوا عشرة دونمات مزروعة بالزيتون، وسط إغلاق الجيش الإسرائيلي لمداخل القرية واعتقاله شبانًا تزامنًا مع اندلاع مواجهات، في ظل تصعيد مستمر بالضفة.

أحرق مستوطنون، اليوم الجمعة، أراضٍ مزروعة بأشجار زيتون في قرية برقا وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى تضرر نحو 10 دونمات، وفق ما أفاد به شهود عيان، ومسؤول محلي.

وقال رئيس مجلس قروي برقا، صايل كنعان، إن عشرات المستوطنين هاجموا القرية شرقي مدينة رام الله، فيما أغلق الجيش الإسرائيلي مدخلها الرئيسي، وعددا من الطرق الفرعية، ومنع حركة تنقل الأهالي.

وأضاف كنعان أن المستوطنين أشعلوا النيران في أراضٍ زراعية في الجهة الجنوبية الشرقية من القرية، ما تسبب باحتراق نحو 10 دونمات مزروعة بأشجار زيتون، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر شهود أن الجيش الإسرائيلي انتشر بكثافة في محيط القرية خلال الهجوم، واعتقل عددا من الشبان، فيما امتدت اعتداءات المستوطنين إلى محيط المنازل.

وأشار الشهود إلى اندلاع مواجهات بين الأهالي والمستوطنين.

وتشهد الضفة تصعيدا إسرائيليا عبر جيش الاحتلال والمستوطنين، أسفر عن استشهاد 1173 شخصا، وإصابة 12 ألفا و666، واعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.