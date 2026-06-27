غزة: قصف الاحتلال يتواصل ووفد من حماس يتجه إلى القاهرة

"القوى الوطنية والإسلامية وجهت قبل أكثر من شهر رسالة رسمية إلى لجنة إدارة غزة دعتها فيها إلى دخول القطاع والبدء في ممارسة مهامها"

تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، حيث شهدت مناطق عدة، السبت، قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثفا، في وقت تتواصل فيه الاتصالات السياسية بشأن استئناف المفاوضات حول تثبيت الهدنة.

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مصادر محلية أفادت بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة وقنابل صوتية شرقي مدينة خانيونس جنوب القطاع، بالتزامن مع إطلاق زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل مدينة غزة.

وجاء ذلك غداة استشهاد أربعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة من عناصر جهاز الشرطة، جراء استهداف جيش الاحتلال مركبة في مخيم المغازي وسط القطاع، فيما استشهد فلسطيني رابع إثر قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، إلى جانب إصابة عدد من الفلسطينيين، بحسب وزارة الداخلية في غزة.

وفي السياق السياسي، قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن وفدا من الحركة، إلى جانب ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة لتسليم الرد على المقاربات الجديدة المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف قاسم أن الاتصالات لا تزال مستمرة للتوصل إلى آليات تضمن التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، واستكمال ما تبقى من المرحلة الأولى، والانتقال إلى المرحلة الثانية.

وفي سياق متصل، كشف مصدر فصائلي فلسطيني لـ"العربي الجديد" أن القوى الوطنية والإسلامية وجهت قبل أكثر من شهر رسالة رسمية إلى لجنة إدارة غزة دعتها فيها إلى دخول القطاع والبدء في ممارسة مهامها، إلا أن اللجنة أبلغت الفصائل أن دورها يقتصر على الجوانب الإدارية، وأنها لا تتعامل مع التنظيمات أو الفصائل الفلسطينية.

وأضاف المصدر أن اللجنة لم تتمكن من دخول قطاع غزة رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على تشكيلها، في ظل اتهامات فلسطينية لإسرائيل، وللممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، برفض تمكينها من مباشرة عملها داخل القطاع.

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