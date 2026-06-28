شهداء وجرحى بقصف ونسف منازل واستهداف النازحين في غزة

يشهد قطاع غزة تصعيدا ميدانيا متواصلا في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة أعداد الضحايا، وسط عمليات عسكرية متفرقة تشمل مناطق عدة في القطاع.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ262 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم التفاهمات التي أبرمت بوساطة عربية وأميركية في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

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وشهد القطاع منذ فجر الأحد سلسلة انتهاكات جديدة للهدنة، شملت إطلاق نار وعمليات نسف لمنازل سكنية في مدينة غزة ومناطق جنوب القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بين صفوف النازحين.

وفي مدينة غزة، نسفت القوات الإسرائيلية ما تبقى من منازل في محيط مقبرة البطش شرق حي التفاح، إلى جانب تدمير منشآت مدنية في المنطقة، فيما استهدفت طائرات مسيرة محيط مدرسة الهاشمية شمال شرقي المدينة بإطلاق النار.

كما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة تجاه المناطق الشرقية من مدينة خانيونس، ما أدى إلى إصابات في خيام النازحين ومنازل المواطنين، بالتزامن مع قصف مماثل غربي مدينة رفح، وإطلاق نار باتجاه شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن السبت شهد 12 خرقاً جديداً للاتفاق، بينها توغل بري محدود في شمال ووسط القطاع ومحاصرة أحد المنازل، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء و19 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025 بلغ 1038 شهيدا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3329 إصابة، بينما ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,051 شهيدا و173,437 إصابة.