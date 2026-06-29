استشهاد نازحين في قصف وسط قطاع غزة

شهد قطاع غزة تصعيدا عسكريا متواصلا، حيث استشهد ثلاثة نازحين بينهم طفل في قصف وسط القطاع، فيما تواصلت الانتهاكات الميدانية من قبل الجيش الإسرائيلي عبر عمليات قصف ونسف وإطلاق نار في عدة مناطق، خاصة في خانيونس ومخيمي النصيرات والبريج.

استشهد ثلاثة نازحين، بينهم طفل، يوم الإثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية في مختلف مناطق القطاع، شملت قصفا مدفعيا وإطلاق نار وعمليات نسف لمنازل.

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ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ263 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، والتي وُقّعت في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ومنذ ساعات فجر اليوم، سجلت 7 انتهاكات لما يعرف بـ"هدنة غزة"، تخللتها عمليات إطلاق نار ونسف للمباني، بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق في جنوب ووسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف شمال شرقي مدينة خان يونس، تزامنا مع إطلاق نار من الآليات العسكرية استهدف المناطق الشرقية للمدينة، فيما حلقت طائرات مسيرة بشكل مكثف وعلى ارتفاع منخفض في أجواء المنطقة.

أما في المحافظة الوسطى، فقد أطلقت القوات الإسرائيلية النار شمالي مخيمي النصيرات والبريج، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من دبابات توغلت قرب جسر وادي غزة.

كما استهدفت الآليات العسكرية وطائرات "كواد كابتر" مناطق متفرقة داخل مخيمي البريج والنصيرات، مع إلقاء قنابل في المناطق الشرقية منهما، ما أدى إلى وصول الرصاص إلى منازل المدنيين داخل المخيمين.

وفي السياق ذاته، تعرضت المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج لقصف مدفعي متواصل، وسط استمرار تحركات عسكرية في محيط المنطقة.

كما أفادت المصادر بأن القوات الإسرائيلية وضعت مكعبات إسمنتية صفراء قرب جسر وادي غزة، في إطار إجراءات ميدانية متواصلة في المنطقة.