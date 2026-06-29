ناشئو غزة يتمسكون بكرة القدم رغم تدمير البنية الرياضية

يواصل مدربون ولاعبون ناشئون في قطاع غزة تدريباتهم الكروية في مساحات بديلة أُقيمت وسط الدمار، في محاولة للحفاظ على المواهب الرياضية ومواصلة النشاط الكروي رغم غياب الملاعب والتجهيزات؛ التي دمّرتها الحرب الإسرائيلية.

وسط ركام المباني المدمرة وفي ظل نقص الملاعب والمنشآت الرياضية في قطاع غزة بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، يواصل المدرب الفلسطيني محمد السويركي تدريب مجموعة من اللاعبين الناشئين على كرة القدم.

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حوّل السويركي (لاعب نادي اتحاد الشجاعية ومنتخب فلسطين السابق) مساحة مفتوحة بين الأنقاض إلى ملعب مؤقت، يؤدي فيه الفتيان تدريباتهم بالاستعانة بمعدات بسيطة بينها أقماع بلاستيكية، بسبب انعدام المقومات الرياضية جراء الحصار الإسرائيلي.

ويتلقى اللاعبون تدريباتهم شرقي مدينة غزة قرب مواقع للجيش الإسرائيلي احتلها خلال حرب الإبادة، لكنهم يتمسكون بأحلامهم في الانضمام إلى أندية عالمية والمشاركة يوما ما في كأس العالم.

ويأملون أن يتمكنوا مستقبلا من تحقيق طموحاتهم وممارسة الرياضة التي يعشقونها في بيئة آمنة، بعيدا عن ويلات الحروب الإسرائيلية.

وقبل بدء إسرائيل الإبادة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كان قطاع غزة يضم عشرات الملاعب والصالات الرياضية التابعة للأندية والجامعات والبلديات، لكن الدمار الواسع أخرج معظمها عن الخدمة، وتحول بعضها إلى مراكز لإيواء النازحين.

ويواجه القطاع الرياضي في غزة تحديات كبيرة تتعلق بإعادة الإعمار، وتوفير المعدات، وضمان استمرارية البطولات المحلية التي عادت بالحد الأدنى منذ مطلع آذار/ مارس الماضي.

مهمة شاقة

يقول السويركي، في حديث مع وكالة الأناضول، إنه يسعى إلى الحفاظ على المواهب الكروية في قطاع غزة، رغم التداعيات الكارثية لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع الرياضة.

ويضيف أن تدمير الملاعب خلال الحرب أجبر الرياضيين على البحث عن أماكن بديلة، مطالبا بالإسراع في إعادة إعمار الأندية والملاعب، بما يتيح للأطفال والشباب مواصلة ممارسة كرة القدم وتطوير قدراتهم.

ويتابع: "نعمل على اكتشاف المواهب الرياضية من مختلف الأعمار، بين الأزقة والركام وخيام النازحين، حتى ننشئ جيلا رياضيا يواصل ممارسة اللعبة رغم الأوضاع الصعبة التي نعيشها".

من جانبه، يوضح محمد سليمان الشيخ خليل، مدرب قطاع الناشئين في نادي اتحاد الشجاعية، أن غياب الملاعب دفع المدربين إلى استقطاب اللاعبين الموهوبين من الأحياء والشوارع ومحيط الخيام.

ويذكر أن المدربين يسعون إلى الحفاظ على قطاع الناشئين واستمرار تدريبهم، إلى حين توافر الإمكانات اللازمة لممارسة الرياضة بانتظام.

ويقول الشيخ خليل: "نحن موجودون في مساحة صغيرة بين الأنقاض، نعمل قدر المستطاع على استثمار أي مساحة لإقامة ملعب لتدريب الفتيان".

أحلام مؤجلة

من جهته، يقول الفتى أحمد حسونة إنه كان يمارس كرة القدم في أحد أندية مدينة غزة قبل الحرب، لكن تدمير إسرائيل للمنشآت الرياضية أجبره وزملاءه على اللعب والتدرّب بين الركام.

ويضيف الفتى أنهم يواصلون ممارسة كرة القدم رغم الظروف الصعبة، تمسكا بشغفهم باللعبة.

ويعرب عن أمله في أن يتمكن مستقبلا من تمثيل منتخب فلسطين في المحافل الرياضية المختلفة، وأن يحترف في أحد الأندية الكبرى.

ويتابع: "نحن نعشق الرياضة، وسنظل نلعب في غزة بين ركام منازلها وأزقتها، وسنبث رسائل الحياة والأمل رغم الدمار والحصار".

بدوره، يقول اللاعب زين أبو العطا، إنه كان يحلم بالانضمام إلى نادي اتحاد الشجاعية وتمثيل منتخب فلسطين، إلا أن تدمير الملاعب خلال الحرب عرقل مسيرته الرياضية.

ويؤكد أبو العطا تمسكه بحلمه في الاحتراف بأحد الأندية الأوروبية مستقبلا، مشيرا إلى أنه يواصل العمل والتدرب من أجل تحقيقه.

ويقول المدربان واللاعبون إن شغفهم بكرة القدم يدفعهم إلى مواصلة التدريبات رغم الظروف القاسية، مطالبين بإعادة تأهيل البنية التحتية الرياضية في القطاع للحفاظ على مستقبل الأجيال الناشئة.

ودمرت الحرب الإسرائيلية 265 منشأة رياضية في غزة، وأودت بحياة أكثر من 1007 من منتسبي الحركة الرياضية والشبابية والكشفية، بينهم 45 سيدة، وفق بيانات اللجنة الأولمبية الفلسطينية.

ويتوزع هؤلاء الضحايا على 34 اتحادا ومؤسسة رياضية، بينهم لاعبون ومدربون وحكام وإداريون وكوادر مختلفة.

فيما خلفت الإبادة الجماعية أكثر من 73 ألف شهيد، وما يزيد على 173 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية المدنية.