قصف ونسف مكثف جنوب غزة واستهدافات تطال خانيونس ورفح

شهدت خانيونس ورفح وغزة عمليات عسكرية مكثفة شملت تدمير منازل واستهداف أحياء سكنية، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى ووقوع إصابات وتشريد عشرات العائلات.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ264 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة، عبر عمليات قصف مدفعي ونسف منازل مدنية وخيام نازحين في مناطق متفرقة من القطاع.

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وخلال ساعات صباح الثلاثاء، سجلت 7 خروقات جديدة للهدنة، تركزت بشكل خاص في جنوب القطاع، ولا سيما في المناطق الشرقية لمدينة خانيونس.

وأفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية نفذت، فجر الثلاثاء، أربع عمليات نسف وصفت بالضخمة، استهدفت منازل ومنشآت مدنية في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من مدينة خانيونس.

كما طال قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح، في حين أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار باتجاه المناطق الشرقية من خانيونس.

وفي مدينة غزة، فجرت القوات الإسرائيلية “روبوتا مفخخا” بكميات كبيرة من المتفجرات، استهدف تدمير منازل في حي التفاح شمال شرقي المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية ووقوع انفجارات متفرقة في أحياء الشجاعية والتفاح شرقي المدينة.

كما امتدت عمليات إطلاق النار إلى شرقي بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى استهداف منطقة العطاطرة شمال غربي غزة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية باستشهاد 8 فلسطينيين، بينهم طفلان، وإصابة آخرين خلال يوم الإثنين، جراء 14 خرقاً للهدنة تخللتها عمليات إطلاق نار ونسف منازل وحرق خيام نازحين، ما أدى إلى تشريد نحو 200 عائلة.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 1045 شهيدا، إضافة إلى 3380 إصابة.

كما أشارت الوزارة إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 بلغت 73,058 شهيدا و173,488 مصابا.