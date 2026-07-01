استهداف خيام النازحين ونسف منازل في جنوب غزة

تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع استمرار عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة، خصوصا في الجنوب، وسط تصعيد ميداني متكرر يهدد استقرار "التهدئة" الهشة.

تواصلت، الأربعاء، الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال عمليات نسف منازل وقصف وغارات بالطيران المسير وقصف بحري واستهدافات لخيام النازحين وعمليات إطلاق نار طالت مناطق متفرقة، خاصة في جنوب القطاع، في انتهاك مستمر للاتفاق المعلن.

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ووفق مصادر ميدانية، سجلت عدة خروقات جديدة تركزت في المناطق الشرقية من مدينة خانيونس، حيث وسعت القوات الإسرائيلية نطاق سيطرتها العسكرية في منطقة قيزان رشوان، بالتزامن مع عمليات نسف وتدمير في محيطها.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار بشكل مباشر على خيام النازحين ومنازل المواطنين في المنطقة ذاتها، فيما شهدت مناطق أخرى في جنوب القطاع إطلاق قنابل دخان غربي مدينة رفح، واستهدافات مدفعية شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وفي رفح، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي، بالتزامن مع إطلاق نار متقطع شرق بلدة القرارة، ما تسبب بحالة من الذعر في صفوف السكان.

وشهدت مناطق بحرية جنوب القطاع أيضاً إطلاق نار من الزوارق الحربية الإسرائيلية، إلى جانب إطلاق نار من آليات متمركزة في محيط مواقع عسكرية غربي رفح.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وسط مطالبات بوقف الانتهاكات المتكررة للتهدئة في القطاع.