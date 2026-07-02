قصف واستهدافات للنازحين في مناطق متفرقة بغزة

تصاعدت العمليات العسكرية في قطاع غزة مع استمرار القصف والاستهدافات الجوية والبحرية والمدفعية في عدة مناطق، بالتزامن مع خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

شهد قطاع غزة، الخميس، تصعيدا ميدانيا متزامنا تمثل في قصف مدفعي ونسف منازل واستهداف خيام للنازحين ومراكز إيواء، إلى جانب إطلاق نار وتحليق منخفض للطائرات المسيرة الإسرائيلية في عدة مناطق، وذلك في ظل استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

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وفي التفاصيل، حلقت طائرات مسيرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة خانيونس جنوب القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها باتجاه عرض بحر مدينة غزة.

كما استهدف القصف المدفعي مناطق شمال وشرق مخيم البريج وسط القطاع، وتجددت عمليات القصف في محيط جسر وادي غزة، بالتزامن مع إطلاق نار متقطع في المنطقة، إضافة إلى استهداف مناطق شرقي حي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر ميدانية بوقوع 17 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الساعات الـ24 الماضية، تركزت معظمها في جنوب القطاع، وأسفرت عن سقوط أربعة شهداء وإصابات في صفوف المدنيين.

وتواصل القوات الإسرائيلية خروقاتها لاتفاق التهدئة الموقع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية، وسط تصاعد التوتر الميداني في مختلف مناطق القطاع.