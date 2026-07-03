غزة: قصف إسرائيلي ونسف منازل في عدة مناطق

استهدف قصف للاحتلال عدة مناطق بينها مدينة غزة وجباليا ورفح مع تحليق لطيرانه المروحي والمسيّر، مع تجدد تصعيده وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الهش.

استهدف قصف إسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة صباح اليوم، الجمعة، مع تجدد خروقات وتصعيد الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الهش منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

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وأفادت مصادر صحافية في غزة، بقصف مدفعي استهدف شرقي جباليا البلد وشرقي مدينة غزة شمالي القطاع، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المنطقة.

كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل ومبان سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة. كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف جنوب مدينة خانيونس جنوبي القطاع ورصد تحليق منخفض للطيران المروحي والمسيّر في أجواء المنطقة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن أن الحرب المستمرة منذ 1000 يوم تسببت في خسائر أولية مباشرة تُقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفق تقرير إحصائي شامل وثّق بالأرقام حجم الدمار والخسائر البشرية والمادية والاقتصادية التي لحقت بالقطاعات الحيوية في القطاع.

وقال الإعلامي الحكومي، في بيان، إن الخسائر الأولية المباشرة في 15 قطاعًا حيويًا تُقدّر بنحو 80 مليار دولار.

وأفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع بوصول 4 شهداء و15 إصابة على الأقل جراء الغارات الإسرائيلية الخميس.

وارتفعت حصيلة ضحايا تصعيد وخروقات الاحتلال في غزة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار الهش في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إلى 1059 شهيدا و3429 مصابا بالإضافة إلى انتشال جثامين 788 شهيدا، وذلك بعد وصول 4 شهداء و12 إصابة إلى مستشفيات القطاع في آخر 24 ساعة.

وأفادت وزارة الصحة في القطاع بارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 73,074 شهيدا و173,537 إصابة؛ وفق آخر حصيلة أعلنت عنها الخميس.

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