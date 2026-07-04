الاحتلال يواصل قصفه ونسف المباني في غزة: 16 شهيدًا خلال 48 ساعة

أفادت تقارير صحافية بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها جنوبي مدينة خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال وأطلقت النار باتجاه المناطق الغربية من بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عملياتها العسكرية العدوانية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف للمباني، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الضحايا.

وأفادت تقارير صحافية بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها جنوبي مدينة خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال وأطلقت النار باتجاه المناطق الغربية من بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي شرق خان يونس، ذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف واسعة قرب المجمع الإسلامي، إلى جانب عمليات نسف أخرى في محيط دوار بني سهيلا.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 16 شهيدًا و16 إصابة، بينهم شهداء جدد وآخرون انتُشلت جثامينهم من تحت الأنقاض.

وأضافت الوزارة أن عدد الشهداء منذ استئناف العدوان بعد وقف إطلاق النار بلغ 1,066 شهيدًا، إضافة إلى 3,445 إصابة، و797 حالة انتشال.

وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية منذ بدء الحرب ارتفعت إلى 73,090 شهيدًا و173,553 مصابًا.

وفي ظل موجة الحر التي تشهدها المنطقة، تتواصل معاناة النازحين في مخيم تل السلطان بمنطقة المواصي غربي خان يونس، وسط صعوبات متزايدة في الحصول على المياه، في ظل استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار على القطاع.