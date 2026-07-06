شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على غزة

تواصلت الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مخلفة شهداء وجرحى جراء غارات وقصف استهدف منازل وتجمعات مدنية ومناطق تؤوي نازحين، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر، فجر الإثنين، جراء غارات وإطلاق نار نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في استمرار للهجمات التي تستهدف النازحين ومناطق النزوح.

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وأفادت مصادر طبية بأن غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، فيما سقط شهيدان وعدد من الجرحى في قصف استهدف تجمعا للنازحين أمام محطة لتعبئة المياه في منطقة السامر شرقي المدينة.

وفي جنوب القطاع، أصيب فلسطيني بنيران طائرة مسيرة إسرائيلية قرب بلدة القرارة شمالي خانيونس، كما أُصيب آخران في حادثتي إطلاق نار استهدفتا خيام نازحين في منطقة المواصي غرب رفح، ومنطقة شرقي مدينة حمد شمالي خانيونس، بالتزامن مع إطلاق آليات الجيش الإسرائيلي النار بكثافة باتجاه مناطق الإيواء.

وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وتواصل سقوط الضحايا النازحين، في وقت تشير فيه بيانات وزارة الصحة إلى ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ اندلاع الحرب.