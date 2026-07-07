شهداء وإصابات في هجمات إسرائيلية على غزة

تتواصل التوترات في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تزيد من معاناة السكان وتلقي بظلال من الشك على صمود التهدئة في ظل تكرار الخروقات الميدانية.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ271، عبر قصف مدفعي واستهدافات برية وبحرية وغارات جوية، إلى جانب عمليات نسف طالت منازل ومنشآت سكنية ومدنية واستهدافات لخيام النازحين ومراكز الإيواء.

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وأسفرت 14 خروقات للهدنة خلال يوم الإثنين عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 نازحا بجروح متفاوتة في مناطق متفرقة من القطاع، خصوصا في خانيونس ومدينة غزة.

وشملت الاستهدافات الإسرائيلية قصفا مدفعيا طال المناطق الغربية لمدينة رفح، وإطلاق الزوارق الحربية النار بكثافة قبالة سواحل خانيونس، إضافة إلى تحليق طائرات مسيرة في أجواء المدينة.

كما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة شمال شرق بيت لاهيا النار باتجاه المناطق المحيطة، فيما استهدف قصف مدفعي منطقة قرب بنك القدس في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

تستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، أسفرت الانتهاكات منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025 عن استشهاد 1072 فلسطينيا وإصابة 3463 آخرين.

كما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفا و98 شهيدا، إضافة إلى 173 ألفا و571 مصابا.