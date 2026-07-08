قصف ونسف منازل واستهداف للنازحين في مناطق متفرقة من غزة

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط تصعيد ميداني متكرر، مع استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق عدة، ما يزيد من هشاشة التهدئة ويعمق معاناة المدنيين في القطاع.

تواصل القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ272 على التوالي، عبر إطلاق النار في عدة مناطق واستهداف مواقع مختلفة، إلى جانب عمليات نسف طالت مربعات سكنية واستهداف خيام للنازحين ومراكز إيواء.

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وشهدت مناطق متفرقة من القطاع إطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية، حيث استهدفت القوات المناطق الشرقية لحي التفاح شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الطيران المروحي شمال القطاع، وقصف مدفعي طال المناطق الشرقية لمخيمي البريج والمغازي وسط غزة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت 16 خرقا إسرائيليا أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين في مناطق متفرقة، خصوصاً في خانيونس ومدينة غزة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على القطاع، الموقع في مدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأميركية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 1,076 شهيدا، إضافة إلى 3,474 مصابا، فيما بلغ عدد الجثامين التي جرى انتشالها 799 جثمانا.

وبحسب المعطيات الرسمية، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,098 شهيدا، بينما وصل عدد المصابين إلى 173,571.