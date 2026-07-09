غارات وقصف ونسف منازل في قطاع غزة

يتواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مع تسجيل خروقات جديدة شملت قصفا وإطلاق نارا وتحركات عسكرية في مناطق عدة، ما أدى إلى استمرار حالة التوتر واستهداف مناطق تؤوي نازحين.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي تصعيدها الميداني في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر القصف المدفعي والجوي والبحري، واستهداف مناطق سكنية وخيام للنازحين ومراكز إيواء، إلى جانب عمليات نسف للمنازل وتحركات عسكرية في عدة محاور.

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ورصد، صباح الخميس، عدد من الانتهاكات الإسرائيلية الجديدة في مناطق مختلفة من القطاع، حيث استهدفت المدفعية مناطق جنوب شرق مخيم المغازي للاجئين، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية، كما واصلت القوات المتمركزة شمال شرق مخيم البريج إطلاق النار باتجاه المناطق المحيطة.

وفي مدينة غزة، أطلقت الآليات العسكرية والطائرات المسيرة النار في محيط مدرسة الهاشمية شرق حي التفاح، بالتزامن مع تحركات للجرافات وتوسيع مناطق السيطرة الميدانية. كما شهد حي الصبرة جنوب المدينة إطلاق نار من طائرات مسيرة، فيما سُمع انفجار شمال القطاع ناجم عن نسف منازل.

وفي جنوب القطاع، تعرضت مناطق في رفح وخانيونس لقصف متقطع، حيث استهدفت المدفعية محيط منطقة الشاكوش شمال غرب رفح، بينما حلقت طائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء المواصي، وأطلقت الزوارق الحربية النار باتجاه سواحل خانيونس ورفح.

وكانت الهجمات الإسرائيلية خلال اليوم السابق قد أسفرت عن سقوط شهداء وإصابات بين الفلسطينيين، بينهم نازحون في مناطق متفرقة من القطاع، وسط استمرار التوتر الميداني رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بوساطة عربية وأميركية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 1,084 شهيدا، إضافة إلى 3,491 مصابا، فيما بلغت أعداد الجثامين التي جرى انتشالها 799 جثمانا.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73,110 شهداء و173,599 مصابا، وسط استمرار عمليات انتشال الضحايا من المناطق المتضررة.