غزة: قصف إسرائيلي على خانيونس ودير البلح وتواصل الخروقات

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خانيونس مواصلا خروقاته، بينما نجا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من محاولة اغتيال بمركبة في غزة، وارتفعت حصيلة ضحايا الانتهاكات المتواصلة لتسجل أكثر من 1098 شهيدا، بحسب آخر إحصائية رسمية لوزارة الصحة الفلسطينية.

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، قصفا مدفعيا شرقي مدينة خانيونس، جنوبي غزة، وعلى دير البلح وسط القطاع، في ظلّ تواصُل خروقات وقف النار التي يواصل ارتكابها.

يأتي ذلك غداة استشهاد 6 أشخاص بنيران وقصف الاحتلال بعدة مناطق في قطاع غزة، فيما أفادت مصادر صحافية في غزة بنجاة الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من محاولة اغتيال إسرائيلية، إثر استهداف مركبة غربي مدينة غزة.

ويفيد آخر إحصاء لوزارة الصحة بأن خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد أكثر من 1098 شخصا، وإصابة 3507 آخرين.

تغطية خاصة ومتواصلة: