غزة: 7 شهداء و28 مصابًا خلال 48 ساعة.. وتحذير من توقف خدمات الإسعاف

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، من توقف خدمات النقل والإسعاف، مؤكدة أن ما تبقى من مركبات لم يعد صالحا لتلبية الاحتياجات اليومية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الإطارات وقطع الغيار.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، وصول 7 شهداء و28 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، في ظل استمرار تداعيات الحرب على القطاع.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الشهداء والمصابين منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 ارتفع إلى 1098 شهيدًا و3535 مصابًا.

وأضافت أنها أدرجت 96 شهيدًا ضمن الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، وذلك منذ بداية شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وبذلك، بلغ العدد التراكمي لضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة، 73 ألفًا و221 شهيدًا، إضافة إلى 173 ألفًا و643 مصابًا.

"صحة غزة" تحذر من توقف خدمات الإسعاف والنقل جراء الحصار الإسرائيلي

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، من توقف خدمات النقل والإسعاف، مؤكدة أن ما تبقى من مركبات لم يعد صالحا لتلبية الاحتياجات اليومية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الإطارات وقطع الغيار.

وقالت الوزارة، في بيان: "ما تبقى من مركبات خدمات النقل والإسعاف المتهالكة لم تعد صالحة لتلبية الاحتياج اليومي"، في ظل تراكم الأعطال الفنية وعدم توفر قطع الغيار.

وتابعت أن مواصلة إسرائيل حصارها للقطاع، و"منع إدخال الإطارات وقطع الغيار، قد يضعاننا أمام مشهد الشلل التام في منظومة النقل".

وأشارت إلى أن الحافلات التابعة لشركات النقل المتعاقدة مع الوزارة تعمل في ظروف فنية وميكانيكية صعبة، مع توقف أعمال الصيانة الدورية منذ أشهر، نتيجة عدم توفر قطع الغيار.

وحذرت الوزارة من تداعيات توقف خدمات النقل، وما قد يترتب عليه من تأثير على وصول الكوادر الطبية والمرضى إلى أماكن تقديم الرعاية الصحية.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، نبهت الوزارة إلى مخاطر حالة من التدهور تهدد استمرارية عمل القطاع الصحي في غزة، خاصة قطاعي الإسعاف والطوارئ والنقل، نتيجة النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار.

وتقول الوزارة، في بياناتها، إن استمرار منع إدخال الإطارات والزيوت وقطع الغيار يعرقل أعمال صيانة مركبات الإسعاف والنقل، ويهدد بتوقفها عن العمل، في ظل تزايد الاحتياجات الطبية في القطاع.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الوزارة نقصا حادا في المعدات والأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية، بسبب حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتعمدت خلالها استهداف مرافق الوزارة ومركباتها، وفق ما أكدته تقارير حقوقية ورسمية.

وخلفت الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل، بدعم أميركي، أكثر من 73 ألف شهيد، وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.