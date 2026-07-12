غزة: جرحى ومرضى يطالبون بإنقاذهم من "الموت البطيء" وتعجيل سفرهم

طالب عشرات المرضى وجرحى الحرب في قطاع غزة، خلال وقفة احتجاجية أمام مستشفى ناصر في خانيونس، بتسريع إجلائهم للعلاج خارج القطاع، مؤكدين أن القيود الإسرائيلية على السفر عبر معبر رفح تحوّل حقهم في العلاج إلى معاناة تهدد حياتهم

وقفة لمرضى وجرحى وأقربائهم أمام مستشفى ناصر في خانيونس، يطالبون بتمكينهم من السفر للعلاج (Getty Images)

طالب عشرات المرضى وجرحى حرب الإبادة الإسرائيلية، الأحد، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالعمل على تسهيل سفرهم لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، في ظل القيود الإسرائيلية التي تعيق مغادرتهم.

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وتجمع عشرات الجرحى والمرضى وعائلاتهم في ساحة مستشفى ناصر بمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، وافترشوا الأرض خلال وقفة احتجاجية رفضا لبطء آلية الإجلاء الطبي عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

ورفع المشاركون لافتات تدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذهم من "الموت البطيء"، ووجهوا نداءات إلى منظمة الصحة العالمية والجهات والمؤسسات المعنية للتدخل وتسريع إجراءات سفرهم.

وأكدوا أن طول فترات الانتظار يهدد بتفاقم إصاباتهم وأمراضهم، في وقت يواجه فيه النظام الصحي في غزة تحديات جسيمة نتيجة المعيقات والانتهاكات الإسرائيلية، ما يجعل الإجلاء الطبي بالنسبة إلى كثيرين "مسألة حياة أو موت".

المرضى والجرحى الحرب في قطاع غزة، يطالبون، بتسريع إجلائهم للعلاج خارج القطاع، مؤكدين أن القيود الإسرائيلية على السفر عبر معبر رفح تحوّل حقهم في العلاج إلى معاناة تهدد حياتهم.



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وأعيد فتح معبر رفح جزئيا في 2 شباط/ فبراير 2026، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أميركية، بعد إغلاق استمر نحو 20 شهرا منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه في أيار/ مايو 2024، فيما لا يزال عمله محدودا ويخضع لقيود إسرائيلية مشددة.

علاج لا تنزّه

وخلال الوقفة، تعالت الهتافات المطالبة بحق العلاج، فيما انهارت بعض النساء والطفلات بالبكاء، وأحاط أقارب المرضى بالمصابين الجالسين على الكراسي المتحركة أو المتكئين على العكازات.

وقال الجريح محمد أبو عودة: "جئنا اليوم لنوجه رسالة بصوت واحد إلى منظمة الصحة العالمية وكل الجهات المسؤولة عن حياتنا، بأننا بحاجة إلى السفر بشكل عاجل".

وأضاف أبو عودة، في حديث للأناضول: "لم نطلب السفر للتنزه، وإنما للعلاج وتركيب أطراف اصطناعية".

وتابع: "يموت مرضى وجرحى كل يوم بسبب التأخر في السفر للعلاج، في ظل الوضع الصحي الصعب داخل القطاع، ما يشكل خطرا وشيكا على حياتنا".

أعباء فوق الاحتمال

ومن جهتها، وقفت الطفلة نعيمة عبد النبي (13 عاما) إلى جانب والدها المصاب، الذي ينتظر السفر لتركيب طرف اصطناعي، وقالت إن عجزه عن العمل دفعها إلى تحمل أعباء تفوق سنها، مثل تأمين المياه والطعام لأسرتها.

وأضافت: "لو كان والدي بكامل صحته أو رُكِّب له طرف اصطناعي، لتولى عني هذه الأعباء".

وتابعت الطفلة وهي تبكي بحرقة: "لقد تعبت من هذه الحياة، فبدلا من أن أكون على مقاعد الدراسة ها أنا أتحمل هذه المشقة".

وبدورها، قالت الفلسطينية نسرين أبو كاشف إن ابنتها الجريحة، والمصابة أيضا بمرض في القلب، تحمل تحويلة للعلاج في الخارج، لكن الأسرة لم تتمكن من السفر منذ أكثر من عام ونصف بسبب محدودية أعداد المغادرين.

وأشارت إلى أن زوجها يعاني سرطانا في الحبال الصوتية، وبات غير قادر على الكلام، لافتة إلى أن حالته تتفاقم مع غياب العلاج المناسب داخل القطاع، وناشدت "أصحاب الضمائر الحية" التدخل لإنقاذ المرضى والجرحى.

أما النازحة سحر جودة، وهي أرملة تعيل 6 أبناء بعد فقدان زوجها في الحرب، فأوضحت أن ابنها، البالغ من العمر 15 عاما، أصيب بطلق ناري أدى إلى فقدانه أوتار القدم، وبات عاجزا عن المشي بصورة طبيعية.

وأعربت عن أملها في أن يتمكن ابنها من السفر للعلاج، والعودة إلى ممارسة حياته كغيره من الأطفال، وقالت: "حلم طفلي بسيط؛ فهو يتمنى استعادة قدرته على المشي ولعب كرة القدم مع أقرانه".

عرقلة السفر

وفي 3 تموز/ يوليو الجاري، قال مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، محمد أبو سلمية، إن أكثر من 22 ألف مريض يحتاجون إلى العلاج خارج قطاع غزة، فيما لا يُسمح إلا بخروج نحو 30 مريضا خلال أيام فتح معبر رفح غير المنتظمة.

وشدد أبو سلمية على أن هذا العدد: "لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات".

وكشف أن نحو 1500 مريض توفوا في أثناء انتظار السفر للعلاج، في حين يفقد القطاع يوميا ما بين 3 و4 من مرضى السرطان، إضافة إلى مريض أو مريضين من مرضى غسيل الكلى.

ويعاني القطاع الصحي في غزة انهيارا حادا جراء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، في ظل تدمير المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل خروقها عبر القصف والحصار، ما يفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في قطاع غزة.

كما تنصلت إسرائيل من التزاماتها بشأن إدخال المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لتعافي القطاع الصحي في غزة، رغم النص على ذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.