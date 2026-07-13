شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خيام النازحين بغزة

استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وشملت الاعتداءات قصفا مدفعيا وغارات استهدفت مناطق سكنية ومواقع تؤوي نازحين، ما يزيد من معاناة السكان وسط هشاشة الهدنة.

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، الإثنين، جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، تركزت على خيام النازحين ومراكز الإيواء، ما أدى إلى وقوع ضحايا بين النازحين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط تصاعد القصف على مناطق مختلفة من القطاع وتفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ276 على التوالي، منذ توقيع الهدنة بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وخلال ساعات فجر الإثنين، ارتكبت القوات الإسرائيلية أربع خروقات جديدة أسفرت عن استشهاد فلسطيني في مخيم المغازي وسط القطاع، بعد استهداف منزل مأهول بطائرة مسيّرة، وفق ما أفاد به الدفاع المدني.

كما شنت القوات الإسرائيلية قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة ودير البلح، فيما أطلقت طائرات مسيّرة النار باتجاه منازل قرب شارع صلاح الدين شرقي المدينة، ما زاد من حدة التوتر في المناطق المستهدفة.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم شهد سقوط ستة شهداء وإصابة آخرين جراء 18 خرقا إسرائيليا للهدنة، تضمنت عمليات قصف ونسف منازل ومنشآت سكنية، إلى جانب إطلاق النار والقذائف في مناطق مختلفة من القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 1100 شهيد، إضافة إلى 3546 مصابا، إلى جانب انتشال 800 حالة من تحت الأنقاض.

كما أشارت الوزارة إلى أن إجمالي ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73 ألفا و223 شهيدا، وأكثر من 173 ألفا و654 مصابا، بينهم حالات خطيرة وحرجة.