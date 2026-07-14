شهداء وجرحى في غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل

تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع سقوط ضحايا جدد جراء القصف والعمليات العسكرية، في وقت تتفاقم فيه الأضرار الإنسانية والمادية داخل القطاع وسط استمرار التوتر الميداني.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ277 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، وسط استمرار القصف وإطلاق النار وعمليات التدمير التي تطال المنازل والبنية التحتية، ما أسفر عن سقوط مزيد من الشهداء والجرحى.

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واستشهد، صباح الثلاثاء، نازح متأثرا بجروح أصيب بها قبل يومين جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم القادسية غربي خانيونس جنوب القطاع. ووفق الدفاع المدني، فقد سجل خلال الساعات الـ24 الماضية استشهاد أربعة فلسطينيين.

وكان ثلاثة فلسطينيين قد استشهدوا، الإثنين، وأصيب آخرون جراء 11 خرقا إسرائيليا لاتفاق الهدنة، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وإطلاق نار وعمليات نسف طالت منازل ومنشآت مدنية في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي التطورات الميدانية، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الغربية لمدينة رفح جنوب غزة، فيما أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" النار باتجاه منازل فلسطينيين وخيام نازحين قرب مسجد المحطة في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمنازل ومنشآت مدنية وسكنية جنوب مدينة خانيونس، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجواء شمال المدينة، وإطلاق قنابل إنارة في المناطق الجنوبية منها.

وتأتي هذه الخروقات المتواصلة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ المصرية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بوساطة عربية وأميركية، حيث تؤكد الجهات الفلسطينية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بشكل يومي.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 1108 شهداء، فيما بلغ عدد المصابين 3578، إضافة إلى انتشال 800 جثمان.

كما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73 ألفا و231 شهيدا، وأكثر من 173 ألفا و686 مصابا، بينهم حالات خطيرة وخطيرة جدا.