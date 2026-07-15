المغرب يوقع اتفاقا بشأن المشاركة في قوة الاستقرار الدولية بغزة

أعلن المغرب توقيع اتفاق للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة عبر نشر ضباط لدى قيادتها المشتركة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب، وتجسيداً لإرادة المساهمة في بناء السلام والأمن بالمنطقة.

أعلن المغرب، الأربعاء، توقيع اتفاق بشأن مشاركته في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، من خلال نشر ضباط لدى القيادة المشتركة للقوة.

جاء ذلك في بيان للجيش المغربي، عقب استقبال وزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي، في العاصمة الرباط، الممثل لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف.

وقال البيان إن استقبال ملادينوف، جاء تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي محمد السادس، مضيفا: "وقع الجانبان، في ختام اللقاء، الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة".

وذكر البيان أن الاتفاق يشكل الإطار القانوني المنظم للجوانب التقنية والعملياتية للمشاركة المغربية، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة، عبر مبادرات إنسانية وأمنية، في بناء مناخ من السلم والأمن.

وأكد أن المشاركة في قوة الاستقرار الدولية تجسد تمسك المملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي.

وبحسب البيان، رحب مسؤولو مجلس السلام في غزة، انخراط المغرب في المبادرة من خلال نشر ضباط سامين لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية.

وفي 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن البيت الأبيض اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، وتشمل "مجلس السلام" و"مجلس غزة التنفيذي" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة (حكومة التكنوقراط لا تزال في القاهرة)" و"قوة الاستقرار الدولية".

وعقد "مجلس السلام" أول اجتماع بشأن غزة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 19 شباط/ فبراير الماضي، بمعهد السلام في العاصمة واشنطن.

وتندرج هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وجرى التوصل إلى الخطة بعد عامين من حرب بدأتها إسرائيل في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وخلّفت أكثر من 73 ألف شهيد، وما يزيد على 173 ألف مصاب، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.